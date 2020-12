Hailey Bieber habla sobre su ‘dermatitis perioral’ y cómo cuida su piel

Cuidado de la piel de Hailey Bieber. Foto:Buzzfeed

Hailey Bieber está dejando que su piel respire y, en el proceso, comparte su experiencia con la dermatitis perioral que ha sobrellevado por varios años. Al igual que ella conoce cuáles son sus consejos para el cuidado de la piel.

La modelo se mostró sincera sobre su lucha con el sarpullido inflamatorio en su cuenta de Instagram porque le gusta ser lo más transparente posible sobre su piel.

Dermatitis de Hailey Bieber

Hailey Bieber compartió en Instagram Stories: Tengo algo que se llama dermatitis perioral, que tengo desde hace algunos años y publicó una foto de su piel el "día 3".Se desencadena por diferentes cosas y generalmente aparece en mis mejillas, alrededor de mi boca o, a veces, alrededor y debajo de mis ojos.

Para Hailey, esos factores desencadenantes son probar un nuevo producto, un producto que es demasiado duro, el clima, máscaras y, a veces, cierto SPF.

Dermatitis de Hailey Bieber. Foto: Instagram

También dice que le ayuda a evitar los detergentes para ropa que no sean hipoalergénicos / orgánicos.

Su forma de lidiar con un brote, y tratar de evitarlo, es optar por productos antiinflamatorios súper suaves que ayudarán a calmar su piel, así como por una crema recetada, de lo que se dio cuenta después de probar obstinadamente para tratarlo ella misma].

En abril, Hailey compartió que se había sumergido tanto en el cuidado de la piel y en todas las diferentes formas en que ella puede mejorar su piel durante la cuarentena, desde cómo se ve afectada desde adentro hacia afuera (lo que ella come y bebe) a lo que ella usa para protegerla y nutrirla por fuera.

Los ingredientes limpios son extremadamente importantes para mí y siempre he sido muy consciente de lo que me pongo en la piel y definitivamente he aprendido eso aún más durante la cuarentena.

Entonces, ya sabes, creo que eso es algo en lo que siempre me voy a concentrar a medida que crezca y, algún día, para mis hijos también: productos limpios, alimentos limpios, estilo de vida limpio en general. Ahora espera ayudar a otros a hacer lo mismo

