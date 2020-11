Hablar de sexo con nuestro hijos: errores que no debemos cometer

Se debe hablar con tacto y resolver todas las dudas de los hijos con el tema de la sexualidad. | ella

El hablar de sexo con nuestros hijos, muchas veces nos causa cierta incomodidad y sobretodo cuando no estamos preparados para hablarlo de frente y no tenemos la información pertinente de acuerdo a su edad. Por eso, aquí tienes los errores más comunes que suele pasar los padres al hablar de sexo con nuestros hijos.

Confundir educación con información

Muchas veces dejamos que nuestros hijos lean por otros lados información que tienen a la mano y no tenemos más contacto al respeto, pero es una equivocación ya que aún así hay más dudas que tienen y se quedarán con la información pero sin ampliar.

Confía en tu experiencia para hablar de sexualidad con ellos. foto:saludymedicinas

No tener en cuenta su edad

Debemos adaptarnos de acuerdo a la edad de nuestros hijos, ya que no comprenderían algunas cosas que no van de acuerdo a su edad.

Metáforas o cuentos para pequeños

Debemos hablar del consumo de pornografía con nuestros hijos: lo antes posible y desde los valores que deben respetarse. Utilizar un lenguaje repleto de metáforas o fantasías puede ser un error ya que los niños muy pequeños no están preparados cognitivamente para asociar ciertos símbolos con cosas reales.

Regañarlos

Usualmente, cuando se habla de sexo con nuestros hijos, recurrimos a regañarlos con formas como el que no queremos que embaracen a una chica o que no queremos que se infecten de alguna enfermedad sexualmente trasmisible, es por eso que se debe hablar con tacto.

No se debe regañar a los hijos cuando se hable de sexualidad. foto: versionfinal

Evitar preguntas incómodas

No podemos dejar que nuestra vergüenza haga que gane ante la confianza que tenemos con nuestros hijos, es por eso que debemos respetar la palabra y preguntas de ellos con respecto a la sexualidad para que sientan la confianza de decirnos sus dudas, admitir con naturalidad sus preguntas y responder con amabilidad.

Información innecesaria

Si es un hijo pequeño, debemos darle la información concreta a lo que tiene duda, la educación sexual empieza desde chicos y entre más grandes sean, más información podrán digerir.

Sexo no es igual a tener hijos

Si no se tiene buena educación sexual, es seguro que no pueda prevenir un embarazo, por eso no se debe confundir el hablar de educación sexual con esto, también existen otro tipo de temas que se deben abordar.

