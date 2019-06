“Hablar con la verdad para triunfar”: chico transformista LGBT

Hoy día Genaro se encuentra trabajando como enfermero, ejerciendo lo que le gusta y viviendo una vida normal, aunque hace 11 años no todo era paz y “color de rosa”; mientras genaro hablaba con el reportero, en sus ojos se logró observar unas lágrimas, el reportero al notarlo le preguntó, “¿esas lágrimas son de tristeza?”, él contestó, “no, son de alegría porque todo el proceso que pasé me ayudó para estar en donde estoy”.

Explicó que hace once años su vida era otra, fingía sus expresiones, sus gustos e incluso su manera de caminar, esto porque sus padres eran conservadores y ellos eran muy católicos, cosa que la religión no se lo permitía, “en mi mente siempre había ese temor de, ¿cómo se pondrán mis padres si les digo la verdad?, ese era mi temor”, dijo.

Detalló que un día cuando se escapó de su casa a los 15 años para salir con sus amigos, entraron a un bar y mientras estaba el show vio que esas “mujeres” en realidad eran hombre y al ver eso se motivó más para decir quien es en realidad y le entró la curiosidad de hacer lo que ellos hacen.

Narró que después de esa noche, continuó saliendo a escondidas de su casa; pasaron los días y fue que se armó de valor y decidió decírselo a sus padres, “en un principio pensé que no me iban a aceptar, pero fue todo lo contrario, mi madre me apoyó y hasta me aconsejó”.

Señaló que la única condición que le dieron sus padres fue que siguiera estudiando y que terminará su carrera, a lo que él respondió que sí, que eso jamás lo dejaría, aunque él sólo pidió respeto para la decisión que tomó, al igual que la mamá le pidió que respete a las personas y sobre todo que los ame a pesar de lo malos que sean.

“Gracias a la decisión que tomé ese día, hasta el día de hoy he participado en más de 20 eventos como chico transformista, es decir en transformarse de hombre a mujer, eso sí, hasta el momento no me he quitado el aparato masculino, aunque si me he hecho operaciones en la cara”.

Al preguntarle qué opina sobre las religiones que no aceptan a las lesbianas, homosexuales, trans y bisexuales, afirmó que respeta las ideas o creencias pero ideó que no discriminen, “yo creo en Dios pero a mi manera y si dicen que ama tanto, entonces porque no nos aman a nosotros, además somos personas que también sentimos y amamos”.

Hoy genaro se encuentra feliz con su vida, desde que, hace años, tomó la decisión de ser abiertamente gay y ser un chico transformista, “invito a todos los que aun no salen del closet a que tomen la decisión de hacerlo y hablar siempre con la verdad, no mentir y no fingir ser alguien que no queremos ser, anímense y cumplan sus sueños, no dejen que comentarios negativos les haga daño”, concluyó con una gran sonrisa en los labios.