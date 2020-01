Hábitos que toda mujer INTELIGENTE sigue para ser FELIZ

Todos queremos ser felices, pero el drama, los conflictos, los chismes y los problemas hacen que nos sea difícil conseguir esta tarea, no obstante, hay ciertos hábitos que toda mujer inteligente tiene para conseguirlo y el día de hoy te los compartimos.

Es momento de comenzar el año con todo, ponerse las pilas y hacer lo que sea necesario para sentirnos felices y plenas; posiblemente pierdas algunas amistades en el camino, pero ten por seguro que todo será para bien y al final, se quedará la gente que realmente te quiere y está interesada en verte feliz.

HÁBITOS PARA SER UNA MUJER FELIZ

La felicidad no tiene por qué ser algo difícil de conseguir y contrario a lo que se piensa no es una meta, es eso que te impulsa cada día y que se queda contigo a pesar de las adversidades.

“La felicidad no está en el destino, sino en el camino”.

Hábitos que toda mujer INTELIGENTE sigue para ser FELIZ

Sé tu misma

No hay nada que genere más estrés e infelicidad, que pretender ser alguien que no eres. No tengas miedo a expresar tus pensamientos, creencias y sentimientos, no te quedes callada y no permitas que nadie aplaste tu espíritu.

No hables mal de lo demás

Sí, probablemente a todos nos encante el “chisme”, pero hablar mal de las personas, criticarlas y hacer todo tipo de comentarios hirientes a sus espaldas no sólo es algo “malo”, sino que habla más de ti que de quien estás hablando.

Interesante, ¿cierto? Tus palabras reflejan lo que llevas dentro y si no eres capaz de hablar bien de los demás, es porque necesitas trabajar en ti misma.

Hábitos que toda mujer INTELIGENTE sigue para ser FELIZ

Se humilde

Reconoce tus virtudes y fortalezas, tus logros y tu trabajo, pero no alardees y presumas. Que no se te ‘suban los humos’, como se diría coloquialmente.

Está bien que reconozcas lo que haces bien (y lo que haces mal), pero echarlo en cara y sentirte superior por ello es una actitud tóxica y te impedirá ser feliz. Se siempre humilde y reconoce también los logros de las demás personas.

No te olvides de ti misma

Servir a los demás es un acto que alimenta el alma y que sin duda alguna te ayuda a ser feliz, pero hacerlo a costa de ti misma te llevará poco a poco a la tristeza.

No te olvides de darte amor y consentirte con aquellas cosas que te gustan y alegran, verás que encontrar el balance entre estar para ti y para los demás te ayudará a encontrar la verdadera felicidad.

Te puede interesar: ¿Qué es un detox mental?

Hábitos que toda mujer INTELIGENTE sigue para ser FELIZ

Agradece

La gratitud es una extensión de la felicidad y reconocer las bendiciones o cosas positivas en tu vida te ayudará a apreciar más lo que tienes y sentirte dichosa.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.