Hábitos que generan celulitis ¡Te sorprenderás! (Foto cortesía Veritas Intercontinental)

Lamentablemente en muchas ocasiones subestimamos nuestra salud, ya hasta que estamos mal llevamos a cabo ciertas medidas para recuperarnos, sin embargo esto no debe ser así y por ello aquí te diremos cuál es son los hábitos que generan celulitis y que seguramente no sabías; es de suma importancia conocerlos para que pongamos atención en ello y no convertirlos en unos cómplices de estas imperfecciones de la piel.

Hábitos que generan celulitis

Así es, la salud es muy importante y por ende los hábitos que llevemos a cabo, puesto que estos definirán la calidad de esta. Un claro ejemplo son las siguientes cosas que solemos hacer y que se convierten en un mal aliado en el tema de las piernas, esto porque generan celulitis, pero calma, a continuación conocerás cuáles son para que el panorama sea diferente, así que comencemos porque seguramente te sorprenderás.

Agua caliente

Bañarse con agua caliente es uno de los grandes placeres que se pueden vivir en la ducha, además del masaje en el cabello, pero ojo, las duchas calientes pueden fomentar la aparición de las celulitis en nuestro hermoso cuerpo, esto porque ocasionan flacidez en la piel.

Hábitos que generan celulitis ¡Te sorprenderás! (Foto cortesía Metro Ecuador)

Exposición prolongada en el sol

Nada como disfrutar de la arena, sol y playa, o en una fresca alberca, pero como dicen, todo en exceso malo, muestra de ello es lo que ocurre en nuestro cuerpo puesto que la radiación elimina las fibras de elasticidad a nuestra piel, esto auxilia la aparición de celulitis.

TE PUEDE INTERESAR: Elimina la celulitis con estos ricos alimentos

Medicarse de forma constante

Las pastillas para disminuir peso, medicamentos hormonales, diuréticos, entre otros pueden ocasionar que nos deshidratemos y por ende la circulación se hace más lenta, esto genera que las toxinas del cuerpo se acumulen y que no se puedan quitar de manera regular, lo que generas que se hagan las celulitis.