Hábitos de una pareja tóxica y emocionalmente abusiva.

En la actualidad nos encontramos con muchas parejas que son tóxicas, que con el paso del tiempo se vuelve tan rutinario que es imposible dejarlas y cuando decides hacerlo dejan cicatrices por tanto abuso emocional.

El abuso físico es fácil de reconocer, el abuso emocional puede ser menos obvio. Es crucial saber qué buscar, ya sea que tú seas la víctima o un miembro de tu familia o amigo esté sufriendo.

Pareja tóxica.

El abuso emocional puede incluir criticar, insultar, culpar, menospreciar, retener afecto, amenazar, humillar u obstruir a fin de obtener y mantener el poder y el control en la relación. Una pareja abusiva también puede ejercer control sobre tu dinero, a dónde vas, qué ropa usas y con quién pasas el tiempo.

De acuerdo a expertos en el tema en relaciones algunos de los hábitos tóxicos de los compañeros emocionalmente abusivos para ayudarte a identificar estas dinámicas dañinas en tus propias relaciones.

Estos son los 5 hábitos de una pareja tóxica y emocionalmente abusiva.

1. Se niegan a asumir la responsabilidad de sus acciones y encuentran formas de culparte por cualquier cosa que salga mal. Su táctica es proyectar responsabilidad o culpa sobre su pareja. Manipularán la realidad, distorsionarán la verdad o mentirán abiertamente para demostrar que su pareja es la culpable.

2. Al principio, pueden tratar de parecer cariñosos y atentos para enredarte, pero no dura mucho. El abusador sabe cómo usar su encanto y 'arreglar' todo con regalos y afecto para inicialmente ganarse a la víctima.

Finge ser cariñ[email protected]

3. Opaca tus puntos fuertes y minimizan tus logros, se niegan a reconocer o aceptar tus opiniones o ideas como válidas y, en cambio, se burlan de ellas o simple, a su parecer nunca serás mejor que el o ella.

4. Se enojan cuando no estás de acuerdo con ellos, se sienten las víctimas, reaccionan con ira e intimidación, siempre quiere que se hagan las cosas a su manera y si no es así, se ofenden.

Se ofenden.

5. Dan excusas por su comportamiento destructivo, esto le da permiso a su cerebro para repetir el comportamiento la próxima vez que se encuentren en el mismo contexto, eso es, cuando sea que el abusador quiera adrenalina para tener energía temporal y confianza. Siempre piden disculpas de su comportamiento y sin embargo lo hacen una y otra vez.

Si una persona es toxica en tu vida, no dudes en buscar tu bienestar ya que de lo contrario todas estas actitudes serás cada vez más fuertes y tú mereces ser feliz. No dejes que la costumbre y as relaciones tóxicas dañen tu vida y actúa.