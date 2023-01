Hábitos de las mujeres realmente felices

La felicidad es un concepto abstracto, porque cada quien decide qué significa en su vida. No es cuantificable ni medible como tal, así que cada persona le otorga sus propios parámetros; el problema es que a veces, pensamos que éstos tienen que ver con conceptos como poder económico o adquisitivo.

Esto no es verdad, la felicidad no va a llegar a tu vida cuando consigas ese deseado empleo y te compres ese objeto que tanto anhelas. No es la cantidad de cosas que puedas acumular o si son especiales.

Los expertos opinan que la felicidad se mide a partir de los momentos que nos hacen sentir así; en la satisfacción de tus logros, la convivencia con tus seres queridos, la dicha de una meta alcanzada y el saber que eres la mejor versión de ti.

El día de hoy en La Verdad Noticias te compartimos 5 hábitos de las mujeres que son felices y la idea es que abraces estas costumbres para atraer lo bueno y positivo a tu vida.

Hábitos de las mujeres felices

Aprende a decir ‘no’ sin culpas

No siempre es sencillo decir que ‘no’ y muchas veces esto genera culpa o remordimiento, porque creemos que tenemos un compromiso con los demás. Tú eres primero: sí, hay que ser solidarios, pero eso no significa poner las necesidades de otros antes que las tuyas.

Si no tienes tiempo o la habilidad de ayudar a alguien, sé un apoyo, queda con ellos para platicar, pero no hagas planes con esas personas cuando no quieres ni puedes.

Prioriza tu salud

Es común que demos por sentado el cuidar de nosotras mismas. Esto no es bueno y la salud, como dirían por ahí, viene primero. Ama tu cuerpo, consiéntete, descansa, aliméntate sanamente, hidrátate y dile que sí a una rutina de vida que piense en lo bueno de tu cuerpo y mente por igual.

No te lo tomes personal

La vida va a tener altibajos y a veces, las cosas no siempre serán justas. Da tu mejor esfuerzo, sin mirar lo que hacen los demás, porque la vida no es una competencia, sino por el gusto de vivirla. Si alguien está enojado, no asumas que es contra ti, quizá solo tuvo un mal día. No acuses, ataques y no reacciones solo como mecanismo de defensa.

Ante un problema, da soluciones

Si hay algún problema en tu vida no lo aplaces o lo ignores. La vida hay que encararla con la frente en alto, disciplina, inteligencia emocional y astucia. Traza un plan, pide un consejo, medita las cosas, pero no pienses que si pasa el tiempo el problema se irá porque no es así.

No compitas con nadie más

Tu meta es crear tu mejor versión, así que te superas a ti y luchas por alcanzar tus metas. Nada tiene que ver querer compararte con otros o querer ‘ganar’ o hacer menos al de junto, tampoco se trata de actuar con vanidad o superioridad. Dile que no a la envidia y a la competitividad, porque eso solo trae negatividad.

¿Cómo ser feliz?

Te damos 10 consejos para lograrlo día con día.

Reconoce tus opciones

Aunque no puedas evitar muchas de las dificultades que encontrarás en la vida, puedes controlar tu reacción a ellas. Estarás más satisfecha cuando te des cuenta de que la felicidad es una opción y no la buena suerte de algunas personas.

Practica la gratitud

Incluso en los momentos más complejos, hay cosas por las que podemos estar agradecidas. Reconocer lo bueno en tu vida es esencial para aprender a ser feliz

Perdona

El enojo contigo misma puede ser una carga muy pesada. Cuando aprendas a soltar esos sentimientos de baja vibración aprendas a ser feliz contigo misma.

Se consciente

Reconoce la importancia de tus pensamientos sobre tu calidad de vida. Enfocarte en las cosas negativas puede ser negativo. Focalizate en el lado positivo de las cosas.

Cultiva tus amistades

Sentirse incluida en una comunidad de amigos puede ser importante para una vida feliz. La soledad puede ser un factor que te reste salud, felicidad y bienestar.

Descansa

Dormir la cantidad de horas adecuadas es importante para sentirte fresca y enfocada. Puedes mejorar tu calidad de vida con buenos hábitos de sueño y descanso ininterrumpido

Ejercítate

El ejercicio estimula tu flujo sanguíneo, que ayuda a sentirte mejor. No es necesario practicar ejercicio intenso, incluso una cantidad pequeña de movimiento puede ser beneficiosa y mejorar tu estado de ánimo.

Toma luz solar

Generalmente la luz solar hace que las personas se sientan más felices. No olvides el protector solar.

Trata de ser limpia

Mantener tus espacios limpios y ordenados puede ayudarte a elevar el ánimo.

Celebra los pequeños logros.

Trata de definir objetivos y cumplirlos, comienza de a poco. Busca uno o dos objetivos relativamente fáciles de cumplir. Diseña un plan para alcanzarlos. El logro de tus objetivos aumenta tu confianza, y por tanto, tu felicidad.

Hallar la felicidad es una tarea diferente para cada persona. Trata de realizar pequeños cambios en tu vida que te ayudarán a sentirte mejor. Con el tiempo, se convertirán en buenos hábitos que te conducirán a una vida más sana y feliz.

