Hábitos comunes y negativos que podrían causarte cáncer ¡evítalos!

La Organización Mundial de la Salud dice que del 30 al 50% de los casos de cáncer se pueden prevenir por completo ¿Cómo? Evitando estos hábitos comunes que causan cáncer.

Hábitos que pueden provocar cáncer

Comer demasiada azúcar

Los estadounidenses consumen demasiada azúcar agregada y puede aumentar el riesgo de cáncer. Las últimas pautas dietéticas para estadounidenses recomiendan consumir no más de 12 cucharaditas de azúcares al día. Comer demasiada azúcar agregada puede provocar obesidad e inflamación, dos factores de riesgo de cáncer.

Comer carne procesada

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó oficialmente la carne procesada como carcinógeno humano; están preparados con sustancias químicas que se ha descubierto que dañan las células del colon y el recto.

De hecho, comer solo 1.8 onzas al día puede aumentar su riesgo de cáncer colorrectal en un 18%. ¿Qué se considera carne procesada? Jamón, salchicha, salchichas, pepperoni y salami, cecina y fiambres, incluidos pavo y rosbif.

El MD Anderson Cancer Center recomienda comer carne procesada con menos frecuencia o no comer nada, y aumentar la cantidad de comidas a base de plantas o sin carne que se consume cada semana.

Consumir alimentos procesados

Los alimentos procesados contienen una gran cantidad de sustancias químicas tóxicas que pueden aumentar el riesgo de cáncer. El consumo de alimentos procesados causan inflamación, uno de los principales contribuyentes al cáncer, y estos alimentos también carecen de micronutrientes clave de los que depende nuestro cuerpo para deshacerse de las toxinas dañinas.

Usar talco en polvo

Un estudio en la revista Epidemiology encontró que el uso de talco (talco para bebés) en el área que rodea los genitales aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de ovario en un 33%. Algunos investigadores teorizan que el talco, el mineral que se extrae para hacer talco en polvo, a menudo está contaminado con asbesto, un potente carcinógeno.

Usar plástico

Algunos envases de plástico contienen BPA, una hormona sintética que puede alterar el sistema endocrino del cuerpo y aumentar potencialmente el riesgo de cáncer de mama.

El Rx: No es definitivo que el plástico realmente cause cáncer. Pero es una buena idea elegir plásticos que no contengan BPA y utilizar recipientes alternativos, como vidrio, siempre que sea posible.

Comer papas fritas y papas fritas

La acrilamida es una sustancia química que se encuentra en el humo del tabaco y en los productos industriales. También se forma cuando se calientan vegetales, como las papas, que contienen ciertos azúcares. Esos alimentos incluyen papas fritas, papas fritas, galletas saladas, panes, galletas y cereales para el desayuno.

Mala higiene bucal

Un estudio de 2018 publicado en el Journal of the National Cancer Institute encontró que la enfermedad de las encías está asociada con un aumento del 24% en el cáncer de pulmón y colorrectal. Los investigadores teorizan que la enfermedad de las encías puede cambiar la respuesta inmunitaria o distribuir bacterias dañinas por todo el cuerpo.

Comer carne carbonizada

Según el Instituto Nacional del Cáncer , los estudios han encontrado que asar al fuego o freír carne a altas temperaturas puede formar sustancias químicas que pueden dañar el ADN, aumentando el riesgo de cáncer.

Usando parabenos

Según una investigación publicada en el Journal of Applied Toxicology, los parabenos (conservantes químicos utilizados en pastas dentales, champús, desodorantes y cosméticos) se absorben fácilmente a través de la piel y pueden estimular el crecimiento de las células del cáncer de mama.

Fumar

El cáncer más común es el cáncer de pulmón y la causa más común de cáncer de pulmón es el tabaquismo. El humo del tabaco contiene 7.000 sustancias químicas y al menos 70 de ellas son cancerígenas, lo que aumenta el riesgo de cáncer en casi todas las partes del cuerpo. Según la OMS, el consumo de tabaco es el mayor factor de riesgo evitable de muerte por cáncer; mata a casi 6 millones de personas al año en todo el mundo.

Beber en exceso

Según el Instituto Nacional del Cáncer, beber alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago, laringe, hígado y mama. Cuanto más beba, mayor será su riesgo de desarrollar cáncer.

No hacer ejercicio con regularidad

Una de las principales causas de cáncer es llevar un estilo de vida sedentario. El cuerpo humano necesita moverse. El ejercicio es crucial para ayudar a eliminar las toxinas dañinas del cuerpo.

Inflamación crónica

La inflamación es algo bueno: es el primer paso cuando el sistema inmunológico se pone en marcha para curar una herida. Pero la inflamación crónica en todo el cuerpo, cuando no hay lesiones, puede dañar el ADN y provocar cáncer.

Exposición excesiva al sol

La luz solar produce radiación ultravioleta (UV), que es la causa número uno de cáncer de piel, incluido el carcinoma de células escamosas y de células basales. Tener una quemadura solar solo una vez cada dos años puede triplicar el riesgo de melanoma, el tipo de cáncer de piel más mortal.

Sobrepeso

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, 13 cánceres están asociados con el sobrepeso o la obesidad, incluidos el de esófago, tiroides, mama posmenopáusica, vesícula biliar, estómago, hígado, páncreas, riñón, ovarios, útero, colon y recto.

Los investigadores no están seguros de cómo el exceso de grasa conduce al cáncer, pero las estadísticas son crudas y claras: un análisis de los CDC encontró que el 40% de los cánceres diagnosticados en los Estados Unidos ahora están asociados con sobrepeso u obesidad.

No comer suficientes frutas y verduras

Según un estudio publicado en la revista Cancer Prevention Research , el consumo de frutas y / o verduras se ha asociado inversamente con el riesgo de cáncer de cabeza y cuello, esófago, estómago y colorrectal. Los investigadores plantean la hipótesis de que eso se debe a que las frutas y verduras son ricas en fibra, antioxidantes y enzimas desintoxicantes.