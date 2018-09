Habilidades sexuales femeninas que ningún hombre se resiste.

El placer sexual es una de las cosas más satisfactorias que hombres y mujeres disfrutan, esos momentos de locura, la pasión, se goza más, si se conocen algunas técnicas o habilidades. En esta ocasión con el fin de sumergirse en una sesión de sexo extenuante, te compartimos algunas de las habilidades femeninas a las que ningún hombre se resiste.

Haz que la sangre llegue hasta la superficie

El coito o sexo oral no es la única forma de hacer que el flujo de sangre se intensifique. Tus labios también pueden ejercer esa presión en varias áreas de su cuerpo, sobre todo en su boca. Pero no como un beso, sino como una succión que lo llevará al éxtasis.

Eleva la energía sexual

De acuerdo al sexólogo de Mypleasure.com, Sándor Gardos, en el sexo también aplica la regla de "menos es más". Así que coloca tus labios cerca de sus oídos –una de las zonas erógenas masculinas– casi sin tocarlos susurra algo o sopla levemente para encender la energía sexual de tu pareja.

Practica un masaje oral en sus manos

Besarle las manos a tu pareja esta subestimado, pues no muchos saben que las yemas son una de las zonas más sensibles del hombre. Toma sus dedos y pásalos lentamente sobre tus labios mojados. Según la autora de "302 Advanced Techniques for Driving a Man Wild in Bed", Olivia St. Claire, ellos no pueden controlarse después de sentir la sugestión de sus dedos dentro de tu boca.

No limites tus besos a los labios y la lengua

Nadie se imagina lo que ellos sienten cuando pasas tu lengua justo por el borde de sus labios superiores. No vayas directamente a buscar su lengua o a pegar tus labios con los de él, intenta separarte un poco de su rostro para sólo rozar el área alrededor de sus labios con tu lengua; es algo que ni ellos saben que les encanta.

Estimula toda su piel

Así como el sexo oral o tus manos ayudan a estimularlo para alcanzar una erección, tu boca o dedos pueden excitarlo con sólo rozar su piel, sobre todo en el área donde no hay vello corporal. Desde el rostro, hasta el abdomen, son áreas ideales para basar tus labios secos o las puntas de tus dedos hasta que su cuerpo se erice.

No seas tan directa

Desvestirse y dirigirte directamente al área inferior para practicarle un oral no es tan sexy como piensas. El preámbulo no sólo le gusta a las mujeres, ellos también disfrutan sentir que la temperatura se eleva poco a poco. Comienza besando sus rodillas y con tus manos traza el camino para llegar hasta su pene, eso hará que él esté ansioso de sentirte cada vez más cerca.

Juega con las vibraciones de tus gemidos

Escucharte gritar o gemir de placer es excitante para ellos, pero si lo haces mientras lo besas en alguna parte del cuerpo las vibraciones de tus labios y garganta rebotarán en su piel y él se estremecerá.

Haz que se doblegue ante ti

Este punto no se refiere a ninguna práctica sadomasoquista, se trata de debilitar una de las áreas más sensibles de un hombre: las rodillas. Dicha zona está llena de terminaciones sensibles y aunque parezca extraño besar o soplar sobre ellas provocará que tiemble de placer.

