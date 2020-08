HOMBRES: 5 tips para durar más en la cama

Estos tips te ayudarán a durar más mientras tienes relaciones sexuales. Foto: gq

Si te preocupa durar más en el sexo, no estás solo: alrededor de 1 de cada 3 hombres en EU informa que tiene problemas con durar más en la cama. No está claro por qué sucede esto, pero los científicos piensan que es una combinación de factores psicológicos y biológicos. Si no puedes tener relaciones sexuales durante el tiempo que quisieras, hay varias estrategias que pueden ayudarte.

¿Cuánto dura la persona promedio durante el sexo?

Según un estudio realizado en 5 países, el sexo vaginal generalmente dura entre 5 y 6 minutos. Sin embargo, no hay una cantidad correcta de tiempo para que el sexo dure y depende de ti y tu pareja decidir qué les funciona mejor.

¿Por qué no durar tanto como quieras?

Entre los hombres, es común que terminen demasiado rápido de vez en cuando, pero si casi siempre eyaculas en menos de un minuto de sexo, es posible que te diagnostiquen eyaculación precoz.

Aunque la causa exacta no se conoce bien, definitivamente hay aspectos psicológicos para la eyaculación precoz, dice Brahmbhatt, un urólogo especializado. Los estudios demuestran que la ansiedad, particularmente la ansiedad sobre su rendimiento sexual, está relacionada con la eyaculación precoz.

Sentirse deprimido, estresado o culpable también puede aumentar la probabilidad de que termine rápidamente. Los hombres también pueden experimentar eyaculación precoz a tasas más altas si tienen una imagen corporal deficiente o son víctimas de abuso sexual.

Experiencia

Tu nivel de experiencia sexual también puede afectar el tiempo que dura en la cama. «Los hombres también pueden llegar al clímax más rápido si no tienen relaciones sexuales con frecuencia o si es la primera vez que realizan una actividad sexual», dice Brahmbatt.

Altas cantidades de testosterona libre

Los estudios muestran que los hombres con eyaculación precoz tienden a tener niveles más altos de testosterona libre, lo que puede provocar síntomas como pérdida de energía y bajo deseo sexual. Sin embargo, los científicos dicen que se necesita más investigación para determinar por qué este es el caso.

Hipertiroidismo

La eyaculación precoz también puede ser causada por hipertiroidismo, una condición en la cual la glándula tiroides en el cuello produce demasiada hormona llamada tiroxina. Los investigadores no están seguros de por qué los problemas de tiroides afectan su resistencia sexual, pero después de recibir tratamiento para el hipotiroidismo, los hombres son mucho menos propensos a experimentar eyaculación precoz.

Cómo durar más en la cama

Si tienes dificultades para terminar demasiado pronto mientras tienes relaciones sexuales, aquí hay cinco cosas que puedes hacer.

Condones

Dado que la eyaculación precoz puede ser el resultado de hipersensibilidad, usar un condón es una solución simple que puede hacer que el sexo dure más. El condón forma una barrera alrededor del pene que reduce la sensación y puede provocar una eyaculación más tardía.

El método de pausa-apretón

El método de pausa-apretón se puede hacer mientras tienes relaciones sexuales o te masturbas e implica:

Tener relaciones sexuales hasta que sientas que estás a punto de eyacular. Luego, saca y aprieta la punta de tu pene durante varios segundos, o hasta que pase la necesidad de eyacular. Y, finalmente, continúa teniendo relaciones sexuales y repitiendo la técnica según sea necesario.

Brahmbatt, urólogo experto, dice que este puede ser uno de los tratamientos más difíciles para la eyaculación precoz porque requiere mucho autocontrol. Practicar repetidamente y comunicarse claramente con tu pareja puede ayudar a facilitar el proceso.

“Se detiene el flujo, se deja descansar el pene y luego se vuelve para aumentar el tiempo”.

Con el tiempo, es posible que puedas entrenar tu cuerpo para retrasar la eyaculación sin usar la maniobra de apretar.

Ejercicios del suelo pélvico

Los músculos del piso pélvico se encuentran justo debajo de la próstata y el recto y, al igual que otros músculos, pueden fortalecerse mediante el ejercicio. Los expertos creen que si los músculos del piso pélvico son demasiado débiles, puede ser más difícil retrasar su eyaculación.

Para flexionar los músculos del piso pélvico, actúa como si trataras de evitar orinar o expulsar gases y sentir qué músculos se mueven. Para tonificar estos músculos, debes seguir estos pasos:

Aprieta los músculos del piso pélvico: puedes acostarte o sentarte si esto lo hace más fácil. Mantén los músculos tensos durante 3 segundos. Relaja los músculos durante 3 segundos. Repita el ejercicio tantas veces como sea necesario.

Para obtener buenos resultados, debes intentar hacer 3 series de 10 repeticiones cada día.

Si todavía tienes dificultades para terminar demasiado pronto, tu doctor puede ayudarte ya que también hay algunos medicamentos o procedimientos de los que podrías beneficiarte.

Medicamentos adormecedores

Los medicamentos adormecedores, que funcionan bloqueando las señales nerviosas. Estos medicamentos generalmente vienen como cremas o aerosoles y cuando se aplican al pene, tendrás una sensibilidad disminuida y están aprobados para su uso en la eyaculación precoz. Recuerda consultar a tu médico por si tienes algún problema colateral al ingerirlos.

Se deben aplicar cremas o aerosoles para adormecer el pene 20 a 30 minutos antes del sexo. Debido a que el placer sexual se sentirá menos intenso, es posible que pueda retrasar su eyaculación .

Hay algunos inconvenientes en este método, ya que el medicamento también puede disminuir la sensibilidad de su pareja.

Viagra

Aunque el sildenafil (Viagra) generalmente se prescribe para tratar a las personas que tienen problemas para mantener una erección, la investigación muestra que también puede ayudar con la eyaculación precoz.

La eyaculación precoz es una condición común, pero puede causar dificultades en su vida sexual o relaciones. Si ninguno de estos métodos funciona para ayudarlo a durar más tiempo en la cama, comuníquese con su médico para que le ayude a encontrar el plan de tratamiento más apropiado.