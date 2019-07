Gusti nos comparte una obra sumamente humana y emotiva

Gusti nació en Buenos Aires, Argentina el 13 de julio de 1963, pero lleva 30 años viviendo en Barcelona. Trabajó en los estudios animados Hanna Barbera hasta 1985, año en que se mudó a Europa. Desde 1986 se dedica a ilustrar libros infantiles. En 1990 recibió el Premio Lazarillo de Ilustración por su libro “El Pirata Valiente”.

Gusti se define a sí mismo como un hombre feliz. “Quien me conoce personalmente dirá que siempre soy así, una especie de que siempre hago muchas bromas, me río mucho y a la vez tengo como un punto ahí de melancolía o de sensibilidad muy especial, no hay nada buscado”.

Gusti entrega un libro honesto y con gran sentido del humor, que no habla de seres mágicos, angelitos mi enviados del cielo: habla de personas tan complejas como cualquiera.

Háblanos sobre el estilo utilizado en este libro

Es absolutamente espontáneo. Es como mi manera de hablar, es mi manera de comunicar las cosas, es como medio infantil, pero a la vez muy profunda, no lo sabría definir, no tengo ninguna definición.

¿Cuanto tiempo tardaste en elaborarlo?

El proceso de realización de este libro me llevó dos años, entre la conceptualización, la recopilación de ideas y el trabajo de ilustración.

Gusti es autor e ilustrador. Vive en Barcelona y se considera medio argentino y medio catalán.

¿Cómo abordaste el tema del síndrome de down?

Hay que decir las cosas como son, las que son lindas y las que son feas. El tema que más me costó con este libro es que habla de niños, pero explicando que no hay diferencias, puede haber algunos más altos o más gordos, son niños, y como todos los niños, hacen travesuras.

¿Cual es el mensaje de fondo de este trabajo?

Como papá, me gustaría que mi hijo Malko, quien tiene síndrome de down sea lo más independiente posible y que sea feliz en su vida. Hay que entender que los niños no son angelitos ¡Para nada! Simplemente son niños y es importante no encasillarlos.

Esta es una obra muy sincera y sin duda altamente emotiva.

¿Consideras que es una especie de guía?

“No somos angelitos” muestra varias facetas de los niños con síndrome de Down y desmiente algunas creencias más difundidas en torno a ellos, eses es su verdadero trasfondo.

