Conocer la guía para sobrevivir a tu primera lluvia dorada te ayudará a tener una experiencia placentera e inolvidable para que te den ganas de repetir, aunque claro, puede que, aun siguiendo todos los pasos al pie de la letra, como el de comer sano previo a esta ocasión especial, te cause siga asco o simplemente digas “debut y despedida”, recuerda que en gustos se rompen género y que en el sexo todo es válido ¡siempre y cuando te haga feliz!

Si aún estás perdida con esta práctica en La Verdad Noticias te revelamos que también es llamada urolagnia y trata de literalmente buscar el placer al ser mojado por la orina de la pareja o en orinar sobre ella, pues para algunos esto resulta muy excitante, incluso se considera un fetiche.

Hace poco te hablamos sobre por qué la lluvia dorada es la fantasía de las mujeres de 50 años, pero ahora iremos más allá y te diremos cómo prepararte para tu primera vez en esta práctica sexual, ¡no te lo pierdas!

5 consejos para tu primera lluvia dorada

Mujer bajo la lluvia. Foto: wallpapers.fansshare.com

Uno de los consejos que va de ‘bonus’ es ¡nunca hagas nada no quieras!, la mejor manera de disfrutar de la lluvia dorada o cualquier otra práctica sexual es tener el deseo de hacerlo, pues, de lo contrario, no importa que tanto te prepares, no lo disfrutarás y eso es “cero placer para ti”, así que si no quieres arruinar tu noche de pasión mejor sé sincero contigo y con tu pareja, y si algo “no te late”, mejor ni lo intentes, ahora que si lo estás dudando y quieres experimentar, aquí te daremos los cinco consejos te ayudarán a tener ganas de repetir, te los diremos en breve.

Come sano y mantente bien hidratado

Como te lo adelantamos al comienzo, para sobrevivir a esta práctica sexual tienes que comer lo más sano posible, especialmente frutas y beber suficiente agua, así la orina no olerá de forma desagradable, ya que, de lo contrario, podría ser tan fétida que querrán vomitar.

Menos, es más

Así es, no trates de impresionar a tu pareja teniendo mucha orina guardada en la vejiga, no solo te podría causar una infección en vías urinarias, también será muy poco placentero, especialmente si eres mujer, pues con la penetración a la primera tendrás ganas de orinar, y no se trata de eso, tienes que disfrutarlo y hacerlo parte de la pasión, toma poca agua antes de comenzar y no te fuerces, deja que todo fluya.

Hazlo en la ducha

Si tienes miedo de hacer un desastre en la cama con esta práctica sexual, lo mejor que puedes hacer es hacerlo bajo la regadera, así se sentirán más cómodos, y si te disgusta, bueno, ahí tendrás todo lo que necesitas para quedar “rechinando de limpio”.

Una cama acondicionada

Si quieres tener una sesión de sexo cómoda para esta ocasión especial tendrás que pensar en todo y acondicionar la cama, puedes optar por colocar un plástico debajo, luego unas toallas encima, ten siempre a la mano toallitas húmedas por si algo se sale de control, y ¡listo!, un hombre y una mejor prevenidos ¡valen por cuatro!

Escoge la zona más sutil para hacerlo

Si tu pareja es experimentada en esta práctica debe saber en qué zona o de qué forma quiere que la lluvia dorada lo bañe, pero si para ambos es la primera vez, es necesario evitar hacerlo en el rostro, pues podría ser demasiado extraño para ambos, mejor elijan el pecho, las piernas, los genitales o el vientre.

Si quieres seguir aprendiendo sobre esta práctica sexual tienes que leer Lluvia dorada: Conoce los RIESGOS, ¡te impactará!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.