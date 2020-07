Guía para citas de pareja post Covid-19 ¡una nueva forma de amar!

Guía para citas de pareja después del coronavirus. Foto: EFE Salud

Las citas son un momento para conocer a alguien, establecer una conexión y, en algún momento, por lo general, conectarse físicamente de una forma u otra, sin embargo con la nueva normalidad post coronavirus, las relaciones de pareja sufrirán unos cambios, te traemos una guía para que te familiarices.

Las vidas y la salud son la prioridad número uno. No importa en qué parte del mundo viva, Covid-19 sigue siendo un riesgo porque no hay vacuna ni cura; desde que llegó al mundo a fines de 2019, las interacciones con las personas han cambiado. Hablamos con nuestros familiares por teléfono en lugar de en persona, ya no saludamos a los conductores de reparto y usamos guantes cuando se hacen compras.

Citas post coronavirus.

Guía de citas post Covid-19

Ya sea que decidas mantener tu cita virtual o llevarlo de la pantalla al pavimento, hay formas en las que puede estar seguro cuando salgas. Las citas de pareja no son peligrosas si lo haces de manera segura.

# 1 Mantenlo en el encierro

Las citas en línea son la forma más segura de salir. La forma más segura de fechar después de COVID es mantenerlo virtual. Si las citas en línea no estaban explotando antes, ciertamente lo es ahora. Es perfectamente normal continuar saliendo con alguien virtualmente hasta que ambos se sientan seguros reuniéndose.Pueden chatear durante una semana y luego reunirse para tomar un café. Pueden tomar medidas para conocerse sin encontrarse cara a cara. Será un ajuste, pero factible.

# 2 Usa una máscara

Sé que no hay nada menos sexy que conocer a alguien por primera vez con una máscara puesta, pero bueno, es por tu seguridad y la de ellos.

# 3 Permanezca a seis pies de distancia

Un picnic puede ser una gran idea para una cita. Puede reunirse en un lugar público y sentarse en toallas o mantas a seis pies de distancia. Esto les permite verse y hablar, incluso compartir una comida, sin poner en riesgo a nadie ni a nadie.

# 4 Tener una cita en el porche

Si ya se conocieron y se sintieron seguros el uno con el otro, pero no quieren arriesgarse, es bueno para ustedes. Dirígete a la casa de tu nuevo novio y conversa por la puerta o ventana. De esta manera, todavía pueden verse y pasar tiempo juntos sin el riesgo físico.

# 5 Sin besos

Besar a extraños no es un buen momento. Si estar a menos de seis pies de alguien con quien no vives es peligroso, sabes que besar lo es. A menos que ambos hayan sido probados y no hayan estado en contacto con nadie más durante dos semanas, tendrá que morderse el labio y guardarlo en los pantalones.

# 6 Tomarse de la mano

Use su máscara y guantes, y puede tomarse de las manos.Con calma, tomarse de las manos para pasear por el parque podría recordarte cuán dulces pueden ser realmente las citas.

# 7 Haz algo de ejercicio

Dado que casi todas las citas en interiores están fuera, haga algo de ejercicio mientras se conocen. Ir a dar un paseo en bicicleta o caminar es una excelente manera de conocerse en la naturaleza.

# 8 Aprovecha al máximo

Disfruta esto mientras dure. Un día, tal vez en un año o dos, las fechas tradicionales pueden comenzar de nuevo, pero por ahora, aproveche al máximo esto. En lugar de luchar con nervios sobre cómo se ve tu atuendo, si tu respiración está bien y si te besas al final de la noche, solo concéntrate en pasar un buen rato.

# 9 Sé creativo

Hay muchas listas en línea para ideas divertidas de citas de video chat, pero piense en las suyas. Si a ambos les encanta cocinar, tengan una competencia de cocina juntos. Tome 10 cosas al azar en su habitación y descríbalas a su fecha sin mostrarlas. Entonces, deben adivinar lo que son.

# 10 Es más probable que conozcas a alguien

El riesgo de citas en persona incluye peligro, pérdida de dinero, riesgo o nervios, etc. Pero es más probable que cancele una fecha real por estos motivos que una fecha de video chat. Hay mucho menos riesgo involucrado.