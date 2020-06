Gucci reinventa el concepto de la moda debido al coronavirus

El coronavirus ha frenado la actividad económica de diversos sectores, incluido la moda. Por tanto, muchas marcas se han visto obligadas a reinventarse para enfrentar la crisis generada por la pandemia. Un ejemplo claro es Gucci, la firma italiana dirigida por Alessandro Michele, dedicado al diseño y fabricación de artículos de moda y belleza.

Gucci siempre se ha caracterizado por mantenerse en constante actualización. El año pasado, la firma lanzó una de las campañas más extravagantes, las cuales mostraron tomas detalle de labios y bocas.

“Sin miedo a romper los estereotipos en el mundo de la moda, la firma desarrolló una una colección de labiales con estética retro. La campaña denominada Gucci Beauty, compuesta por 58 tonos de labiales, llamó la atención por la manera de anunciar sus productos. Entre todas las publicaciones en Instagram, la fotografía de la cantante punk Dani Miller ha dado más de qué hablar, ya que mostró una dentadura con dientes separados. El post superó el medio millón de likes”, sostiene Mirella Agreda, especialista en beauty de StyleBOOK.

En este contexto, la firma italiana vuelve a demostrar su capacidad de creación para sorprender a los usuarios y le dice adiós al concepto ‘temporadas’.

¿Qué novedades nos trae Gucci?

Alessandro Michele anunció que la poderosa marca italiana hará solo dos desfiles por año de colecciones que no serán estacionales. Es decir, ya no se respetará el criterio estacional de cinco shows al año. “Abandonaré el ritual agotado de las temporadas y los desfiles para recobrar una nueva cadencia, más próxima a mi vocación expresiva”, mencionó.

Para Michele, el calendario de primavera/verano, otoño/invierno, crucero, pre-primavera y pre-otoño: “Son palabras rancias y desnutridas”, según su publicación en Instagram. Además, recalcó que “la ropa debería tener una vida más larga que la que le atribuyen esas palabras”.

A partir de ahora, Gucci solo tendrá dos colecciones anuales. Alessandro Michele anunció: “Nos encontraremos solo dos veces por año para compartir los capítulos de una nueva historia. Capítulos irregulares, jubilosos y completamente libres, que al escribirse mezclarán las reglas y los géneros y se nutrirán de nuevos espacios, códigos lingüísticos y plataformas de comunicación”. Recalcó que no hay planes para un desfile en septiembre, como solía desarrollarse.

En la actualidad, el sector de la moda busca impulsar un cambio para que el sistema sea más eficiente y menos derrochador. Pues, su opinión se sumó a la de Giorgio Armani, uno de los referentes de la moda más ilustres en este sector, que en febrero, realizó una crítica durante la Milan Fashion Week sin público: “Estoy cansado de que me pregunten por las tendencias del momento. Las tendencias no son nada, no deben existir. La cosa más importante es vestir a las mujeres hoy evitando el ridículo, no discutir qué cosa está de moda. Dejemos de ser víctimas de este sistema”, mencionó. Por su parte, Saint-Laurent asumió una postura similar.