Gucci lanza nuevo vestido para hombre y causa polémica

La famosa marca Gucci está siendo tendencia en redes, debido a su nuevo lanzamiento, un vestido diseñado para hombres y para “romper estereotipos”, sin embargo, horas después de haberlo anunciado, usuarios de Twitter comenzaron a criticar a la marca, así como al vestido, pues muchos hombres afirmaron que no se pondrían esa ropa.

Las imágenes que fueron difundidas por la misma empresa en su página oficial, fueron compartidas en Twitter por cibernautas, que más de alagar el vestido de la lujosa marca, Gucci, la destrozaron con críticas, tanto el diseño, así como el precio del mismo.

Gucci apuesta por vestidos para hombres

De acuerdo a la marca, este vestido está inspirado en los looks chocantes de la década de 1990. En particular, la prenda tiene el llamado cuello Peter Pan y viene estilizado sobre unos vaqueros rotos, que a muchos no les gustó.

Detallaron que este nuevo vestido Gucci está a la venta en casi 2 mil 200 dólares, es decir unos 475 mil 86.77 pesos mexicanos y es de 100% algodón, además a quienes no les gusta el naranja, la marca ha preparado una alternativa. Este modelo con estampado floral también está disponible a un precio más barato: casi 1.500 dólares.

"En una colaboración exclusiva para el otoño y el invierno de 2020, los emblemáticos estampados florales de Liberty London definen una colección de accesorios y estilos 'listo para llevar' de Gucci", dice la descripción del nuevo vestido.

Hombres en contra el nuevo vestido de Gucci

Según la marca, su nueva línea de ropa masculina "refleja la idea de fluidez" y rompe "estereotipos tóxicos que moldean la identidad del género". Sin embargo, algunos internautas piensan lo contrario sobre esta novedad de la casa italiana.

"¿Por qué ha decidido Gucci deshacerse de los hombres?", escribió @javelin_fangz; "Gucci tiene que volver a lo que mejor sabía hacer. ¡Esto es horrible y ridículo! ¿Cuántos hombres usarían esto realmente?", dice @carol_carolward; estos fueron algunos de los comentarios en Twitter.