Gucci Otoño - Invierno 2018/2019: Alessandro Michele

Todos hemos quedado atónitos con la pasarela de Gucci Otoño-Invierno2018/2019. Pues su creador Alessandro Michele presentó en la semana de la moda en Milán, a nuestro parecer, la pasarela más extraña y excéntrica, dejando a todos sin palabras. Algunos comentan que el show de Gucci otoño-invierno 28/2019 fue la peor pasarela del historia. Por supuesto que los diseñadores siempre hacen sus creaciones con una razón de ser. Alessandro Michele director creativo de la firma italiana creó diseños bajo la metáfora de “una representación de como las personas construyen su identidad”.

Tomando como base el texto feminista ‘El manifiesto Cyborg’ de Donna Haraway, Alessandro Michele hace una inmersión en el universo del género. Donde la réplica de la cabeza simboliza una identidad fracturada.

“We are the Dr. Frankenstein of our lives,” said Michele.

“Somos el Dr. Frankenstein de nuestra vidas”. Alessandro Michele