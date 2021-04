Guacamole: tips de cocina para evitar que se oxide

¿Te gusta el guacamole?, esta salsa de la comida mexicana a base de aguacate es exquisita y muy famosa, de ahí que muchos cuentan con ella para acompañar sus alimentos diarios, y es que es perfecta para tacos, tostadas, carne asada y todo aquello que te guste, pero, lamentablemente su sabor y color no duran tanto porque se oxida rápidamente, y para evitar que esto suceda, aquí te compartimos tips de cocina que te ayudarán a mantenerla fresca, ¡toma nota!

Tips de cocina para conservar el guacamole

Añade limón

Seguro que alguna vez te han dicho que añadas unas gotas de limón al guacamole para que el aguacate no se oxide, y sí, escuchaste bien, este es un excelente tip de cocina, aunque, solo deben ser unas gotitas, pues si excedes el sabor de esta salsa de la comida mexicana se alterará, y otra cosa más, este cítrico te ayudará a que este exquisita por máximo dos horas, así que no esperes que haga magia.

Guacamole. Foto: granvita.com

Agregar crema

Un tip de cocina que alarga más la vida del guacamole y que es un poco menos conocido es añadir crema ácida de vaca, debes hacer esto a prueba y error, ya que cada quien prepara una porción distinta de esta salsa que no puede faltar en la comida mexicana y la cantidad puede variar, pero eso sí, agregará un toque cremoso a la preparación, no alterará su sabor y no dejará que se torne negro, dejando que dure en el refrigerador hasta dos horas.

En caso de que quieras probar algunas versiones de esta salsa muy mexicana te recomendamos leer recetas de guacamole.

Añade agua

Para ejecutar este tip de cocina tienes que colocar el guacamole en un contenedor y justo antes de cerrarlo añade una capa muy fina de agua, esta funcionará como una barrera que no alterará su textura ni sabor, pero que impedirá el paso de oxígeno y con ello su oxidación, luego llévalo al refrigerador, te podrá durar cerca de tres días, ¿te atreves a intentarlo?

