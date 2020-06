Gripe porcina: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de esta posible pandemia?

Síntomas de la gripe porcina/ posible pandemia foto El correo de Andalucia

Recientemente científicos chinos han alertado sobre la gripe porcina y el potencial que tiene de contagiar a humanos y provocar otra pandemia, es por ello que debes conocer cuáles son los síntomas y todo lo relacionado con este virus infeccioso.

Puede ser una pandemia

El estudio liderado por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China y publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), alertó sobre una el denominado G4 que figura la cepa del H1N1 que mutó de los cerdos a los humanos y fue responsable de la pandemia de gripe de 2009.

Los investigadores encontraron que este puede presentar síntomas de gripe parecidos a los humanos -como fiebre o tos- al exponerse a este tipo de virus, no obstante, no presentan pruebas de que la cepa pueda transmitirse entre humanos, pero...

“Nadie sabía de la cepa H1N1, que saltó de los cerdos a las personas, hasta que aparecieron los primeros casos humanos”.

Por esta razón, los investigadores piden tomar medidas de prevención, ya que es más frecuente que los puercos se infecten con virus que tienen el potencial de saltar a humanos.

¿Qué es la gripe porcina?

La gripe porcina o gripe H1N1, es una infección causada por un virus. Se llama así por un virus que los cerdos contraen. La gente, generalmente, no contrae esta gripe, sin embargo, en 2009, una cepa de gripe porcina llamada H1N1 infectó a varias personas alrededor del mundo, por lo que el virus es contagioso y puede diseminarse de persona a persona.

El virus H1N1 (gripe porcina) es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones. Es causada por el virus de la influenza H1N1.

Contagio de gripe porcina

Uno no puede contraer el virus de la gripe H1N1 por comer carne de cerdo o cualquier otro alimento, tomar agua, nadar en estanques o usar jacuzzis o saunas, hay que recordar que cualquier virus de la gripe puede propagarse de una persona a otra cuando alguien con gripe tose o estornuda, cuando alguien toca una perilla de la puerta, un escritorio, un computadora o mostrador con el virus de la gripe y luego se toca la boca, los ojos o la nariz.

Síntomas de la agripe porcina

