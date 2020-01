Grammys 2020: Sophie Turner lució el mejor vestido corto de la edición TOM LORENZO

No cabe duda de que los Grammys 2020 estuvieron llenos de sorpresa con grandes estilos de moda que los famosos lucieron en esta edición número 62, pero quién llamó más la atención portando el vestido más corto fue la sensual Sophie Turner que dejó a su publico con la boca abierta.

Grammys 2020: Sophie Turner lució el mejor vestido corto de la edición FUENTE E! NEWS

La actriz británica protagonista de Game of Thrones llegó a este evnto de la mano de su esposo Joe Jonas quienes juntos caminaron por la alfombra roja encantados con sus tremendos outfits.

Aunque Turner es muy conocida por usar tenis y jeans de manera cotidiana, cada vez que asiste a este tipo de eventos importantes, trata de innovar y sorprender a todos y esta vez no fue la ecepción.

La actriz llegó usando un look imperdible, se trató de un vestido corto de Louis Vuitton que a pesar de ser un look discreto, siguiendo la tendencia de Gwen Stefani, con la que ambas celebs demostraron que no necesitan llevar un vestido de dimensiones exhuberantes y de esta manera robó las miradas de todos.

Sophie Turner y Joe Jonas en los premios Grammy 2020 FOTO CORTESÍA Jon Kopaloff

Dejó aún lado los escotes y prefirió lucir botones en el cuello, de tal manera que se mostró muy discreta, aunque por otra parte las lentejuelas con efecto de zigzag fueron una combinación un tanto exagerada, sin embargo, lo convirtió en una opción perfecta.

Sophie Turner y Joe Jonas en los premios Grammy FOTO CORTESÍA E! NEWS

La bella Sophie encontró la medida exacta para llamar la atención pero con un diseño un poco discreto, combinando ambos elementos, de hecho la revista Vogue sugiere que este diseño es perfecto para cualquier mujer sin importar la estatura,m confirmando que el vestido largo mini está de regreso en algunos de los eventos más importantes del año.

