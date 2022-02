Gracias Células Madre: El secreto de salud y belleza de las celebridades

Con el tiempo, las células del organismo van perdiendo su efectividad y lozanía, lo cual se refleja en la apariencia de nuestra piel y en la función general del organismo.

Para contrarrestar estos efectos surgen las terapias celulares, descubiertas en 1931 por el médico suizo Paul Niehans y cuya popularidad se ha extendido por otros países hasta tener tratamientos de células madre en México, por solo citar un ejemplo.

Anteriormente, la única forma de acceder a esta novedosa terapia era acudiendo a alguna de las clínicas exclusivas en Suiza con elevados precios que las hacían prácticamente inaccesibles

Beneficios de las células madre

Las células madre se consideran un nuevo concepto de la medicina regenerativa. Están presentes en el cuerpo humano, y cuentan con la capacidad de lograr transformarse en células de otros órganos. Generalmente, se ubican en la médula ósea y son las más predominantes.

No se puede hablar de una vida totalmente plena cuando las células se envejecen, se enferman o debilitan. Aquí está la ventaja de las terapias con células nuevas, pues al dotar al organismo con ellas estas acogen las funciones de aquellos órganos que se encuentran dañados.

Estas células pueden dividirse para formar células nuevas, que también se conocen como células hijas. Los tratamientos de este tipo de alternativa están siendo cada vez más estudiados y aplicados en todo el mundo.

Funcionan como tratamiento de belleza al regenerar las células muertas de la piel por nuevas y obtener una mayor lozanía en la piel. También está siendo comprobado algunas áreas que pueden verse beneficiadas, entre ellas enfermedades crónicas como Parkinson, diabetes tipo I, Alzheimer, artritis, quemaduras y enfermedades cardiovasculares.

Se trata de un campo muy amplio que, aunque aún está en estudio, ya viene siendo aprobado por especialistas y representa una esperanza para la humanidad. Las terapias celulares constituyen hasta ahora los únicos procedimientos en todo mundo que han logrado demostrar su seguridad y efectividad para detener el proceso de envejecimiento y ayudar a las personas a recuperarla salud, vitalidad y capacidad física, así como una apariencia joven

La regeneración de los famosos

La hermosa actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, causó sorpresa a su fanaticada al aparecer en un live en Instagram, desde donde se pudo visualizar dentro de un consultorio médico.

La artista se mostró al lado de una especialista encargada de someterla al tratamiento de célula madre.

“Está muy famoso este tratamiento”, expresó la actriz y presentadora, quien pasó a darle paso a Marimar Guerra, especialista encargada del procedimiento para que explicará en qué consistía.

“Es para estimular colágeno sin necesidad de inyectar absolutamente nada, el objetivo es que las células trabajen, las células están dormidas desde que tenemos 25 años y es un procedimiento para que empiecen a trabajar, a generar colágeno y elastina. Es un tratamiento para rejuvenecer el cuello, el abdomen, en general la piel”, explicó Guerra.

Otras celebridades como Mike Tyson, Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo han apostado por este tratamiento.

“Tenía presión arterial alta, estaba casi muriéndome y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida. He perdido peso. Ahora he bajado más de 45 kilos y me siento con ganas de cambiar mi vida”, explicó Mike Tyson, la leyenda del boxeo en TNT.

En la actualidad incluso existen productos de muy alta calidad que son elaborados por el laboratorio original con las mismas técnicas del Dr. Niehans, utilizadas exitosamente durante 90 años, y que ahora están en México y pueden ser usados desde la comodidad del hogar.

