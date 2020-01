Golden Globes 2020: Los PEORES vestidos de la historia

Los Golden Globes son uno de los eventos cinematográficos más importantes y esperados del año, ¿y cómo no?, si es la oportunidad perfecta para conocer un poco más de cine, ver a nuestras celebridades favoritas y conocer las nuevas tendencias de moda de la temporada, sin embargo, no todo es lujo y sofisticación, pues tal y como verás a continuación, hasta la celebridades cometen crímenes de estilo.

Las alfombras rojas siempre están llenas de glamour, joyas y diseños de cientos de miles de dólares, pero como bien diría el dicho: ‘no todo lo que brilla es oro’; y estas actrices, a pesar de su larga trayectoria y reconocimiento, llevaron los peores vestidos de la historia.

CAMERON DÍAZ 1999

Cameron Díaz saltó a la fama y se convirtió en una de las favoritas de Hollywood, sin embargo, en 1999 utilizó un conjunto de Chloé que nos atrevemos a decir fue uno de los peores errores de su carrera.

JULIA ROBERTS 1999

Este conjunto no necesita demasiada introducción, es simplemente horrendo, y no es que un traje de hombre no sea vea bien en una mujer, es que simplemente el color y la talla no son los correctos. Definitivamente, Julia Roberts decepcionó en los Golden Globes de 1999.

COURTNEY LOVE 2000

Hay pequeños detalles que se pueden convertir en tremendos aciertos, por ejemplo, una pequeña rasgadura en el lugar ‘ideal’ podría verse muy sexy, sin embargo, Courtney Love se pasó de la raya con este extravagante diseño de Galliano.

LARA FLYNN BOYLE 2003

Incluso una mujer tan guapa como Lara Flynn Boyle puede lucir ridícula y anticuada con el vestuario correcto, por ejemplo este conjunto inspirado en una bailarina de ballet que utilizó para los Golden Globes de 2003.

BEYONCÉ 2003

Todos estamos acostumbrados a ver a Beyoncé muy glamurosa y sensual, sin embargo, hace algunos años eligió el peor vestido que encontró en su armario para los Golden Globes de 2003.

NICOLE KIDMAN 2004

Si tuviéramos que elegir el peor vestido de la historia de los Golden Globes, probablemente Nicole Kidman ganaría con este diseño de lentejuelas doradas y transparencias de Tom Ford, que suponía ser ‘sexy’ y terminó siendo una catástrofe.

DIANE KRUGER 2005

Aunque Diane Kruger es una de las mujeres más hermosas de Hollywood y posee un físico que podría hacer brillar cualquier atuendo, este ‘vestido’ es simplemente demasiado. En 2005 no había nada de la Diane Kruger que vemos hoy en día.

PAULA ABDUL 2005

Si bien para 2005 no esperábamos mucho del estilo de la cantante y coreógrafa Paula Abdul, este vestido simplemente nos ha dejado sin palabras… no hay nada más que decir.

VANESSA WILLIAMS 2007

Si lo observamos bien, el vestido en sí no es horrendo, pero ¿qué nos dices de ese peinado y ese abrigo? Definitivamente Vanessa Williams se equivocó de asesor de estilo en 2007.

JENNIFER LAWRENCE 2014

Probablemente uno de los errores más catastróficos de la actriz ganadora del Oscar (Silver Linings Playbook, 2012), Jennifer Lawrence, fue llevar este poco halagador diseño en blanco y negro de Dior en los Golden Globes de 2014.

