Gloria Calzada nos invita a celebrar nuestra edad con orgullo

Celebra tus años con orgullo, ese es el mensaje clave de “¿La Edad Vale Madres!”, libro escrito por Gloria Calzada, una de las figuras más destacadas de la televisión en México, el cual cuenta con 208 páginas y el cual ha sido lanzado a través de Editorial Planeta.

En su sinopsis nos comparte que el paso del tiempo es inevitable y conforme avanza llegan a nosotros diferentes dudas, que si ya no eres eficiente en el trabajo, que si el cutis te delata, que si ya no es hora de encontrar el amor y ¡ni hablar de los achaques! pero Gloria enfatiza que nada de eso debería de importarnos, al menos, no tanto como acostumbramos, a la vez que nos invita a cambiar la conversación.

Con este libro, Gloria Calzada nos invita celebrar nuestra edada con orgullo, ya que a su parecer no se trata de sumar años, sino de saberlos vivir.

Gloria nos dice que es cierto que los años cuentan, pero lo mejor es que llegan cargados con regalos increíbles: te dan seguridad en ti misma, te vuelves experta en priorizar, te despojas de prejuicios y culpas, nada es tan urgente. En pocas palabras: la pasas mejor y te conviertes en una mujer más interesante. ¿No lo crees?

Gloria dice a La Verdad que en “¡La Edad Vale Madres!” mostrará lo fabulosa que ya eres, la plenitud que puedes alcanzar y otros temas como: cuidar tu cuerpo para los años que llegan, armar tu plan de ahorro y retiro, eliminar los pensamientos negativos y las quejas innecesarias, reconocer si quieres estar en pareja o no, así como tener claro tu proyecto de vida y diseñarlo.

Gloria Calzada, considerada la reina de los videos en la década de los ochentas, ahora nos comparte importantes consejos en esta atractiva obra.

“Al cumplir 57 años de edad me puse a pensar cómo la gente tiene diversas ideas sobre este proceso de hacerse mayor y como saben para mi ese dato la verdad es que no es importante, si sé que hay muchas cosas que nos intrigan saber sobre el camino a hacerse mayor o como digo yo, acumular años, hay mil incógnitas, ¿cómo nos tratará el paso del tiempo? ¿Cómo es eso de envejecer? ¿Le tienen miedo? yo la verdad no”, asegura.

En el libro comparte muchos aspectos interesantes, como por ejemplo el que ella piensa que solamente envejece quien se oxida o marchita por dentro, quien pierde alegría o ilusión. Obvio, hay cosas que empiezan a pasar, hay renuncias y pérdidas, pero también ganancias fabulosas, mismas que son las que comparte en este libro.

Gloria Calzada por muchos años condujo programas de tele y radio, pero ahora la pueden seguir la conversación en Puro Glow, su canal de YouTube, así como en Instagram como @puroglow.

Gloria comparte cómo se va adaptando al paso del tiempo y pese a que hay que hacer todo un poquito más despacio, el paso de los años de los años otorga cosas muy positivas, cómo volverte más selectivo, eliges mucho mejor a qué le entras en todo, a la gente que te rodeas, a quienes sigues en redes, tus fuentes de inspiración, de información, a qué le dedicas tu tiempo, elegimos mejor la comida, la bebida, sabemos bien lo que nos gusta y nos enfocamos bien solo lo que nos nutre y nos alegra. La experiencia hace la diferencia y de eso hemos acumulado un montón, tenemos mucho que aportar en cualquier momento porque somos expertas en priorizar.

