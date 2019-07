Giorgio Armani: El modisto que empoderó el Made in Italy

Si hablamos de moda y hablamos de elegancia y hasta poder al vestir seguramente nos referimos a un Armani, cómo cuando nos referimos a si traes un smoking debe ser Giorgio Armani y en general nos referimos al “traje Armani”, en la moda mundial su nombre es el símbolo de la elegancia y buen vestir, pero ¿quién es Giorgio Armani?

Su origen

Nace en Piacenza, Italia, (cerca de Milán) el 11 de julio de 1934, hijo de Ugo Armani y Maria Raimondi, fue el hijo sándwich teniendo como hermano mayor a Sergio y su hermana Rosanna que es la menor.

Su pasión: el cuerpo humano

Fue tanta su inquietud por conocer el cuerpo humano, que inició los estudios en medicina, carrera que abandonó para dedicarse a la fotografía antes de comenzar a trabajar en grandes almacenes de Milán en la sección de ropa de caballero.

Giorgio siguió trabajando con el cuerpo humano, pero de una forma muy distinta.

Giorgio Armani en una de sus pasarelas.

Incursión en la moda

Comenzó diseñando por diez años de 1961 a 1971 para Nino Cerutti y Hugo Boss, pero su gran aventura comenzó en 1975 junto a su buen amigo Sergio Galeotti (quien también fue su pareja hasta su muerte en 1985), que le animó a abrir una pequeña tienda en Milán, desde donde se empeñó en recuperar una prenda como la chaqueta para convertirla en una seña de identidad de la Casa Armani.

Sergio Galeotti con Giorgio Armani.

La chaqueta:

Arrancó trabajando en la creación de chaquetas informales y holgadas que estilizaban la figura, de inicio solo para hombres, pero su estilo se hizo tan popular entre las mujeres que comenzó a crear diseños para moda femenina.

Los inicios de Armani recuperando las chaquetas.

Prêt-à-porter

Durante los años ochentas el diseñador seguía consolidándose como el favorito ya en moda femenina y en esos momentos iniciaba, la cual es una expresión francesa que significa textualmente “Listo para llevar”.

Hoy en día es el estilo que vemos generalmente en la calle de prendas producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda.

Tienda Giorgio Armani

Hollywood a sus pies

En 1980 vistió a Richard Gere en la película American Gigoló y en 1985 la revista Time le dedicó una portada, hechos que le abrieron de par en par la puerta del mercado de Estados Unidos.

Richard Gere.

Desde entonces, Diane Keaton (su preferida), Sofía Loren, Claudia Cardinale, Gwyneth Paltrow, Robert de Niro, Russell Crowe, Benicio del Toro, Joaquin Phoenix e incluso el director Ang Lee lo han posicionado como uno de los clásicos de la Meca del Cine.

Giorgio con Glenn Close.

Películas con sus diseños

Los intocables de Elliot Ness (Brian de Palma, 1987)

Belleza robada (Bertolucci, 1996)

Algo que recordar (Don Roos, 2000)

Los Intocables con Armani.

Premios y reconocimientos

"Premio Neiman Marcus" en 1979 y el "Premio Marie Claire Fashion" por su colección Clásica Moderna, "Fashion Man of the Year by GQ USA", muchos otros.

Alitalia

Sus uniformes son creados por el grande del “Made in Italy”.

Giorgio en su etapa vistiendo a Alitalia.

Conocido como “Maximus Armani: el emperador”, tiene un teatro en Milán, su marca ya es parte de la cosmética.