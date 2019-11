Generación Agotada: Jóvenes de 22 a 38 años víctimas del estrés

¿Tienes entre 22 y 38 años y te juzgan por estar siempre cansado? Se trata de un problema generalizado y probablemente pertenezcas a la “Generación Agotada”, una generación que, de acuerdo con el Colorado Department of Instruction, se enfrenta a problemas de estrés y agotamiento mental.

Son muchos los estudios que nos hablan sobre las consecuencias de una vida estresada: malestar físico general, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, cansancio excesivo, decaimiento, tensión muscular, somnolencia, fluctuación del peso, ansiedad, irritabilidad, tristeza, depresión, entre muchas otras más; pero es la realidad de miles de jóvenes hoy en día.

A pesar de no realizar actividades físicas ‘agotadoras’ o tener un horario demandante, el cansancio mental y el estrés provocan esta fatiga que, en la mayoría de ocasiones, se presenta en el trabajo, sin importar tu profesión ni tu rutina laboral.

Según los especialistas, el estrés puede ser incluso más agotador que correr un maratón, puesto que se segregan hormonas que actúan a nivel físico y pueden enfermarte.

Estas hormonas (adrenalina y cortisol) se liberan para que tu cuerpo pueda reaccionar ante situaciones de amenaza, en la antigüedad depredadores y agresores, hoy en día el exceso de trabajo, los problemas financieros y la familia; lo cual te hace sentir constantemente bajo ataque. Como resultado quedas agotado y te enfermas.

Si no aprendemos a cambiar estas conductas y adoptamos una actitud más proactiva, los problemas continuarán, y aunque no es fácil, vale la pena intentarlo. Por lo tanto, no dudes en poner en práctica los siguiente consejos:

Cómo romper con el hábito de la “Generación Agotada”

Medita o realiza yoga.

Haz ejercicio. La actividad física libera hormonas de bienestar, además de que por las mañanas te sentirás con más energía y por las noches podrás descansar mejor.

Come frutas y verduras.

Realiza actividades que te gusten. Estas también producen hormonas agradables, estimulan las neuronas y te llenan de energía.

Olvídate de la procrastinación. Dejar las cosas para el último momento incrementa el estrés y la tensión.

