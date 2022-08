Gemelos astrales: fenómeno astrológico casi imposible de encontrar

Existe la creencia de que los gemelos están conectados por una energía invisible que los hace estar en la misma sintonía durante toda su vida, algunos le atribuyen esta conexión a que comparten la carta astral al nacer el mismo día.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos, la carta astral va más allá de coincidir con la fecha de nacimiento; por lo tanto no todos los gemelos tienen este tipo de unión con los astros.

En La Verdad Noticias te compartimos todo acerca de los gemelos astrales, un fenómeno astrológico muy difícil de ver.

¿Los gemelos comparten la misma carta astral?

Los gemelos tienen diferente carta astral.

La mayoría de las personas cree que por el hecho de ser gemelos de nacimiento, enseguida los convierte en un par astral; sin embargo no es así.

Para ser gemelos astrales se necesita más de haber nacido el mismo día, es decir estas personas deben de haber llegado a este mundo a la misma hora y en los mismos grados de longitud y latitud; sin importar si nacieron de madres u óvulos diferentes.

Por esa esa diferencia de minutos y segundos que transcurre entre que un ser y el otro respiran por primera vez fuera del vientre materno, hace que sea imposible que los gemelos idénticos o fraternos compartan una carta natal.

Este poco tiempo crea una gran diferencia en el medio de la astrología, ya que la traslación planetaria va cambiando de posición segundo a segundo, lo que traza destinos amorosos distintos para cada gemelo.

Como puedes darte cuenta, encontrar a un par astral es algo muy complicado; porque incluso si son gemelos siameses pueden no haber respirado en el mismo segundo al nacer, lo que hace imposible que se dé esta sincronía en los astros.

Te puede interesar: ¿Cómo conocer tu horóscopo musical y Carta Astral de Spotify?

Famosos que son "gemelos astrales"

La carta astral determina muchos aspectos de tu vida.

Se han visto varios casos de "gemelos astrales" en el medio del espectáculo, los cuales fueron expuestos por el periodista británico Tony Barrell que dedicó un año entero su columna en el diario The Sunday Times a presentar estos sucesos astrológicos.

Bajo el título de Born on the Same Day, explicó que varias celebridades compartían el mismo día de nacimiento; tal es el caso de Michael Jackson y Lenny Henry, Margaret Thatcher y Lenny Bruce, y Charles Darwin y Abraham Lincoln, entre otros.

Y aunque no son exactamente gemelos astrales, si están unidos astrológicamente porque están bajo el mismo signo solar, lunar y el ascendente; lo que influye en su camino por la vida.

Si quieres saber más sobre tu carta astral puedes consultarla en esta página web de astrología.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram