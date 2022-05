Gatos ¿Cuáles son las cosas qué más odian que les hagas? Foto: pixabay.com

Los gatos son conocidos por ser muy curiosos, y claro, de cierto modo también poco pacientes, pues nunca harán algo que no quieren, si algo no les gusta saldrán huyendo, pero, ¿quién no lo haría?, ¡aquí te diremos las cosas que más odian los felinos y que no tienes que hacer por tu bien!

En La Verdad Noticias te revelamos que estos animales suelen ser muy independientes y muchos creen que son pocos sensibles a los sentimientos humanos ya que parecen ser muy “desinteresados”, pero lejos de ese caparazón debes saber que son realmente cariñosos, lo único que ocurre es que no te agobian, te dan tu espacio y por supuesto, estarán contigo si realmente te ven triste.

Anteriormente te contamos cuáles son las mascotas más tiernas y letales que podrías tener; sin embargo, ahora te diremos las cosas que podrías estar haciendo y que ellas no soportan.

Seis cosas que hacen enfadar a los gatos

Felinos. Foto: nationalgeographic.es

No los mojes a menos que sea necesario

Los gatos no odian el agua, su rechazo se basa en que es una especie que surgió en áreas de desierto, de ahí que no estén familiarizadas con esta, y por eso su reacción natural es rechazarla, de ahí que ser bañados o salpicados no es algo que les guste.

Aromas intensos

La capacidad olfativa de los felinos no es tan sensible como la de los perros, pero sí lo suficiente para sentir molestia ante algunos olores desagradables que incluso daña su olfato y estos son los cítricos, vinagre, cebolla y ajo.

Sonidos y estruendos

Los felinos pueden tener episodios de estrés y ansiedad cuando se exponen a ruidos muy fuertes como lo son los gritos, los ladridos, el sonido de la aspiradora o la licuadora.

Ser ignorados

Estos animales son tan sentidos como los seres humanos, si no les prestas atención cuando te la piden se enojarán, y es que aun cuando son muy independientes detestan ser ignorados, así que, si pasan por tus piernas, maullan, quieren un poco de abrazo.

No les gusta el exceso de amor

Pueden estar a gusto un tiempo contigo, se dejarán acariciar y hasta jugarán, pero si de pronto sientes que se impacientan y quieren escapar, dales espacio, pues ya se ha estresado.

No lo mires fijamente

Detestan que los veas a los ojos sin parpadear, ya que para ellos eso significa que quieres dominarlos, cuando entres en contacto visual parpadea despacio, así confiará en ti.

¿Qué es lo que comen los gatos?

Son animales carnívoros, así que son cazadores por excelencia, en su dieta pueden incluirse peces, insectos, reptiles, pájaros y roedores.

Con información de lasillarota.com