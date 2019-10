Gases vaginales, ¿por qué ocurren a la hora del sexo? FOTO CORTESÍA: eluniversobajoelmicroscopio

Muchas mujeres han experimentado los llamados ¨gases vaginales¨ durante la hora del sexo, puede ser un momento incomodo, ya que el sonido que esto hace depende mucho de la postura en la que la mujer se encuentre.

Este momento sucede cuando un aire entra en tu vagina y al realizar cualquier movimiento o posición sexual provoca ese ruido que por supuesto viene de nuestra zona íntima. Los gases vaginales, el fenómeno de expulsar aire de la vagina, es algo totalmente normal.

Cabe mencionar que estos gases vaginales no son gases en si, no es algo para apenarse, ya que el sonido que estos pueden provocar, no son más que aire que entra y sale de tu órgano reproductor, que además se debe a que tan húmeda estés.

Algunas mujeres intentan ocultarlos pero la verdad es que no hay un método estricto para evitarlos, a menos que cambies su postura sexual. Una de las posturas para una buena penetración si este tipo de ¨gases vaginales¨ es por detrás, aunque solo debes preocuparte por tu placer sexual.

Algunos expertos consideran que hacer ejercicios kegel, también puede ser una buena idea para evitarlos, ya que de esta manera tus músculos pélvicos no se sueltan del todo o más bien no se relajan.

Es importante que saber que no es un problema fisiológico, aunque suele apenar delante de la pareja, es algo muy natural que sucede cuando la vagina está relajada, lo mejor de todo es que es signo de una buena lubricación y un mejor disfrute para la mujer y también para el hombre, así que prueba más posiciones si no quieres más ¨gases vaginales¨.

