Galilea Montijo y sus tacones Jimmy Choo, el gran acierto de la semana

La conductora del programa matutino Hoy, Galilea Montijo, tiene un marcado estilo a la hora de vestir, y aunque a veces tiene algunos desaciertos, el pasado jueves 18 de julio sorprendió a toda la audiencia al portar unos increíbles y sofisticados tacones del emblemático diseñador malayo, Jimmy Choo.

El diseñador de modas, jefe de la casa de modas Jimmy Choo Ltd. se caracteriza principalmente por sus zapatos de mujer hechos a mano, y su popularidad es tal que celebridades de la talla de Scarlett Johansson, Charlize Theron, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Jennifer López y Priyanka Chopra han portado sus diseños en sus eventos más importantes.

No obstante, en cuanto a moda se refiere, nuestras celebridades mexicanas no se quedan atrás, y recientemente la guapa jalisciense hizo estallar las redes sociales al compartir con sus seguidores su espectacular outfit, en el que sin lugar a dudas, los zapatos fueron los grandes protagonistas.

Con un look muy al estilo Carrie Bradshaw de Sex and the City, Galilea complementó su blusa de encaje y holanes, y su falda con estampado (“Swag is for boys, class is for men”) de LatinGal, con unos lujosos y femeninos tacones de perlas de la firma londinense Jimmy Choo.

Los zapatos son del modelo Sacora 100, uno de los más sofisticados de la marca (pues están hechos con satén), y tienen un costo aproximado de 36 mil 57 pesos… Tanto estilo lo vale, ¿cierto? Además son elegantes, versátiles y el complemento ideal para cualquier ocasión.

Cabe mencionar que los bello stilettos estaban decorados de punta a punta (desde el tacón, hasta la correa) con perlas y tan sólo en cuestión de minutos se convirtieron en el objeto de deseo de los miles de seguidores de Galilea Montijo. Sin duda alguna uno de los mejores aciertos de la conductora de Televisa, ¿no crees?

