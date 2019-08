Galilea Montijo posó como una Princesa con unos tacones de moño y cristales

Galilea Montijo nos sorprendió de nueva cuenta durante el show matutino de “Hoy” y también en sus redes sociales, pues posó como toda una princesa con un espectacular y colorido diseño de Latin Gal, y unos fabulosos zapatos de Aminah Abdul Jillil.

La guapa conductora tapatía ha ido mejorando su armario, pues cada vez es más común verla con estupendos atuendos, y aunque este look lo llevó durante el fin de semana (para cerrar con broche de oro, por supuesto) y apenas es martes, podemos decir que con este outfit Galilea se ganó el lugar de la mejor vestida de la semana.

El vestido se trata de un mini cruzado con sexys transparencias y divertido estampado de colores (que aunque costaba 2 mil pesos ahora lo puedes encontrar en $1400) de Latin Gal Boutique, el cual en suma con los hermosos zapatos resaltaron las sensuales y contorneadas piernas de Montijo.

Ahora bien, los zapatos, que sí o sí se robaron las miradas de todos, fueron unos femeninos, lujosos y súper elegantes tacones en color rojo de Aminah Abdul Jillil, los cuales tú también puedes adquirir por tan sólo 8 mil 731 pesos aproximadamente (mucho más accesibles que otras piezas de la conductora).

Por supuesto que el tacón era de más de 11 centímetros, lo cual hace lucir más alta y estilizada a la famosa, y estaban hechos de satén y piel. No obstante, el detalle que se llevó los aplausos del público fue el hermoso moño central que estaba cubierto de pequeños cristales incrustados.

Aunque no cabe duda de que en color rojo lucen fantásticos y son un must en el armario, la firma también maneja otros colores, por ejemplo en dorado y plateado, y de haber lucido alguna de estas otras piezas, seguramente hubiera parecido toda una Cenicienta. No obstante, podemos decir que la elección de Galilea Montijo fue completamente acertada y ahora solo queda esperar con que otro maravilloso diseño de zapatos nos sorprenderá nuevamente.

