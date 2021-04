Funeral del príncipe Felipe: Estas son las 30 personas que asistirán

El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, murió el 9 de abril de 2021, a la edad de 99 años. En los días transcurridos desde el Palacio de Buckingham, poco a poco ha ido compartiendo los detalles de su funeral.

En parte debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19) y a sus propios deseos, el funeral del esposo de la reina Isabel II será pequeño. 30 personas asistirán al funeral de Philip, pero ¿quiénes están invitados?

El funeral del Príncipe Felipe es este sábado 17 de abril

El funeral del Príncipe Felipe es este sábado 17 de abril.

El funeral del duque de Edimburgo está programado para ocho días después de su muerte. Tendrá lugar en la Capilla de San Jorge, que se encuentra en los terrenos del Castillo de Windsor.

Philip no tendrá un funeral de estado. Son típicamente para los monarcas, según el sitio web de la familia real británica. En cambio, tendrá lo que se llama un "funeral real ceremonial".

Una pequeña procesión se dirigirá a la capilla mientras que el ataúd de Philip será transportado en un Land Rover. Otro acompañará al duque de Edimburgo dentro de la capilla. Philip será sepultado a las 10 am ET.

Su funeral dentro de la Capilla de San Jorge será dirigido por el Arzobispo de Canterbury. Se espera que dure 50 minutos. Philip será enterrado en la bóveda real de la capilla al final del servicio.

¿Quién está invitado al funeral del duque de Edimburgo?

¿Quién está invitado al funeral del duque de Edimburgo?

El Palacio de Buckingham anunció la lista de 30 personas que asistirán al funeral de Philip el 15 de abril de 2021. Como era de esperar, es un pequeño grupo de miembros de la realeza. También asistirán algunos miembros de la familia de Phillip. La lista de invitados es la siguiente:

Reina Isabel II Principe Carlos Camilla, duquesa de Cornualles Ana, princesa real Vicealmirante Tim Laurence Príncipe Andrés, duque de York Príncipe Eduardo, conde de Wessex Sophie, condesa de Wessex Forfar, vizconde de Severn Lady Louise Mountbatten-Windsor Príncipe William, duque de Cambridge Catherine, duquesa de Cambridge Príncipe Harry, duque de Sussex Peter Phillips Zara Tindall Mike Tindall Princesa Beatriz de York Edoardo Mapelli Mozzi Princesa Eugenia de York Jack Brooksbank Señora Sarah Chatto Daniel Chatto Earl Snowdon Duque de gloucester Duque de kent Princesa Alexandra, la Honorable Lady Ogilvy Bernhard, príncipe heredero de Baden Príncipe Donato, Landgrave de Hesse Príncipe Felipe de Hohenlohe-Langenburg Condesa Mountbatten de Birmania

Cómo ver el funeral del príncipe Felipe

Cómo ver el funeral del príncipe Felipe.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el servicio no estará abierto al público. Sin embargo, el funeral del príncipe Felipe será televisado y transmitido en línea. El servicio comenzará a las 3 pm BST o 10 am ET. en la Capilla de San Jorge con un minuto de silencio para Philip.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, habrá una procesión hasta la capilla de antemano. Está programado para comenzar 15 minutos antes del servicio a las 9:45 am ET. Varios medios, incluidos CNN y CBS News, comenzarán la cobertura antes del servicio.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.