¿Fumar marihuana te hace subir o bajar de peso?

¿Que los drogadictos siempre tienen hambre? Esto no es totalmente falso, investigaciones indican que fumar marihuana llega a afectar los mecanismos que ocasionan el hambre en el cerebro, debido a que los receptores desencadenan una liberación de hormonas que hacen sentir hambrientos.

Muchos se preguntas si “¿Deberías de fumar marihuana antes de realizar algún entrenamiento?” Es de suma importancia saber que la cannabis no es una receta o medicamento que tiene como objetivo hacer adelgazar, pues si no se hace ejercicio y se tienen hábitos alimenticios poco o nada saludables, entonces fumar marihuana no te ayudará a tener un Índice de Masa Corporal más bajo,

En 2011, se realizó un estudio el American Journal of Epidemiology, que señaló que incluso si el consumo de cannabis aumenta el apetito, “las personas que consumen cannabis tienen menos probabilidades de ser obesas que las personas que no consumen cannabis”, se dijo, incluso otros estudios demostraron que muchos consumidores de cannabis suelen ser delgados, a diferencia de los que no consumen marihuana, así mismo presentan niveles más bajos de colesterol, dicho resultados han demostrado ser verdaderos independientemente de la edad y género.

Continúan los estudios de la marihuana y sus efectos.

Investigadores consideran que debido al tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto de la marihuana hace que las personas estén “elevadas” para probar el vínculo entre el THC y la pérdida de peso, por ello, los investigadores de la Universidad de Calgary estudiaron los ratones de peso normal y ratones obesos, a los cuales se les dio THC diariamente. Los resultados arrojaron que el THC no tenía ningún efecto sobre el tamaño de los ratones que ya tenían un peso regular, ocasionó que los ratones obesos perdieran peso, ante ellos los investigadores plantearon la hipótesis de que esto se debía a que el THC causó cambios en el microbioma intestinal que ayudaron a regular la pérdida de peso y la digestión.

Más estudios en Polonia, Italia, Hungría, Canadá y el Reino Unido replicaron los hallazgos, lo que llevó a algunos investigadores a la conclusión de que existe “una correlación entre el consumo de cannabis y la reducción en el IMC”, señala el Doctor Sunil Aggarwal, investigador del cannabis. “Esta asociación se mantiene incluso después de controlar otras variables”, como la edad, el sexo o por qué una persona está fumando marihuana por ejemplo, un paciente con cáncer que usa marihuana como método para aliviar el dolor.

“Se sabe que la cannabis causa un aumento temporal en el apetito”, lo que de hecho puede llevar a un aumento de peso, sin embargo, reconoció que “en cuanto a si realmente causa un aumento de peso a largo plazo, los datos disponibles son limitados”.