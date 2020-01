¿Fue Meghan la culpable de la renuncia del Príncipe Harry? Él mismo lo explica

Estas dos semanas han sido muy intensas para los Duques de Sussex, pues luego de anunciar su renuncia como miembros ‘mayores’ de la realeza, la prensa y el pueblo británico se tornaron a su contra. No obstante, la Reina Isabel les dio su bendición y respetó su “deseo por una vida más independiente”.

“Es el deseo de toda mi familia que el acuerdo de hoy les permita comenzar a construir una feliz y pacífica nueva vida”, declaró la Reina a través de un comunicado.

Sin embargo, aunque las cosas quedaron ‘estables’ de nuevo dentro de la Familia Real Británica, el Príncipe Harry decidió explicar por él mismo las razones que lo orillaron a tomar esta importante decisión. Tomó los micrófonos de la cena para los partidarios de Sentebale en Londres y explicó lo siguiente:

“Quiero que escuchen la verdad de mí, no de un Príncipe ni de un duque, sino de Harry”.

“El Reino Unido es mi hogar, un lugar que amo y eso nunca cambiará, he crecido recibiendo su apoyo y he visto cómo han recibido a Meghan con brazos abiertos”, continuó, “también sé que me han conocido lo suficiente en estos años para confiar en que la mujer que he elegido como mi esposa tiene los mismos valores que yo tengo [...] hacemos lo mejor que podemos para honrar a este país con orgullo”.

Harry abrió su corazón y compartió que desde el momento en que se casó con Meghan Markle, ambos estaban “emocionados y dispuestos a servir”, pero el acoso de los medios los sobrepasó y “no hubo otra opción” más que alejarse. Ahora esperan poder encontrar una vida más tranquila.

“Nací en esta vida y ha sido un gran honor servir a mi país y a la Reina. Cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo sus alas, cuidaron de mí por tanto tiempo, pero los medios son una gran fuerza y espero que un día podamos superarlas”.

Harry aseguró que no se irá definitivamente y continuará luchando por las causas que más le importan, sin embargo será sin el dinero público y con una posición diferente a la que le pertenece ahora.

“Siempre tendré el respeto más grande por mi abuela, con quien estaré eternamente agradecido, al igual que con el resto de mi familia, por el apoyo que han mostrado hacia Meghan y a mí durante los últimos meses”.

Ahora los Duques de Sussex dividirán su tiempo entre el Reino Unido y Canadá, continuarán con sus proyectos personales y lanzarán su nueva organización benéfica. Además, regresarán el dinero público que se invirtió en las remodelaciones de su hogar, pagarán renta comercial y aunque conservarán sus títulos, no podrán emplearlos.

Se espera que la transición finalice en la primavera del 2020 y mientras tanto el Príncipe Harry continuará cumpliendo con sus labores dentro de la realeza. Por su parte, Meghan Markle seguirá trabajando desde Canadá.

