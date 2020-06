Frutas y verduras que pueden ser grandes aliadas para bajar de peso. (Foto cortesía FMDOS)

En algunas ocasiones suele pasar que nos enfrascamos en una idea, pensamos que no hay otra solución más que la pensamos, sin embargo esto no debería ocurrir puesto que se convierte en un freno para cumplir nuestro objetivo. Por ello si quieres bajar de peso y piensas que no hay más opciones, calma, las siguientes frutas y verduras podrían ser de gran ayuda, así que comencemos.

Frutas y verduras para bajar de peso

Así es, seguramente en algún momento escuchaste la famosa frase “no te cases con algo”, y esta tiene mucha razón, solemos quedarnos con una sola idea de algo y de ahí no salimos, tal como en el tema de bajar de peso, podemos pensar que solamente hay una forma y que inalcanzable, pero calma, hay muchas opciones, tal como estas frutas y verduras que podrían ser tus grandes aliados.

Espinacas

Una de las verduras que no pueden faltar en esta lista de este tipo de alimentos que pueden ser de gran ayuda para bajar de peso, son las espinacas, De acuerdo con el portal Mejor con Salud, estas tienen un porcentaje muy bajo de carbohidratos, sus tallos son muy ricos en fibra.

Pepino

Por su composición de agua es un hidratante, diurético y por ende un gran aliado para evitar el estreñimiento.

Manzana

Esta brinda fibra, aminoácidos, y es diurética, por si esto fuese poco el ácido ursólico que se encuentra en su cáscara evita el incremento de peso.

Piña

Este es uno de los alimentos que pueden ser de gran ayuda para depurar; est mejora la digestión.

Sandía

Esta favorece la expulsión de toxinas, y su nivel calórico es muy reducido.

Jitomate

Este es muy rico en potasio, el cual es un mineral que ayuda a disminuir el sodio y la retención de líquidos.