Frutas y verduras que protegen la piel, inclúyelos en tu dieta

Compuestos como los polifenoles y los betacarotenos tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes esenciales para la salud de la piel, pero, ¿Sabes qué frutas y verduras lo contienen? La Verdad Noticias te las trae a continuación.

Frutas y verduras que protegen tu piel

Uvas

Según han evidenciado investigadores de la Universidad de Alabama (Estados Unidos) en un estudio publicado recientemente en el Journal of the American Academy of Dermatology, consumir uvas puede proteger a la piel de los rayos ultravioleta.

Frutas y verduras que cuidan la piel. Foto: El confidencial

De hecho, se cree que los componentes naturales que se encuentran en las uvas conocidos como polifenoles son responsables de estos efectos beneficiosos. Para alcanzar esta conclusión, los expertos analizaron el impacto de consumir uva entera en polvo, equivalente a 2,25 de uvas por día, durante 14 días contra el fotodaño de la luz ultravioleta.

El análisis de las biopsias de piel mostró que la dieta de la uva se asoció con una disminución del daño del ADN, menos muertes de células de la piel y una reducción de los marcadores inflamatorios que, si no se controlan, juntos pueden afectar la función de la piel y potencialmente conducir a cáncer de piel.

Arándanos

Al margen de las uvas, frutos rojos como los arándanos se asocian con efectos antiinflamatorios y antioxidantes que benefician a la piel. Una revisión de 2016 examinó las antocianinas, pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y que otorgan su característico color rojizo, y demostró que poseen acciones antioxidantes y antiinflamatorias.

Entre sus efectos positivos podemos señalar que ayudan a prevenir altos niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL, por sus siglas en inglés) o colesterol malo, así como a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y a disminuir la presión arterial de una persona.

Fresa y frambuesa

Las fresas y las frambuesas también son ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales. Al igual que los arándanos, las fresas deben su color rojo a las antocianinas, que tienen poderes antioxidantes. El consumo de moras, por otra parte, tiene la capacidad de proteger la piel contra el enrojecimiento por hipersensibilidad.

Mango

El mango, por otra parte, sería efectivo a la hora de reducir las arrugas de la piel en mujeres que ya han pasado la menopausia.

Zanahoria

El consumo de carotenoides en frutas y verduras como la zanahoria está asociado al color de nuestra piel. En seis semanas y con una dieta que incluía este tipo de alimentos, un grupo de 35 sujetos sin maquillaje, bronceadores o exposición reciente e intensa a rayos ultravioleta mostró mejoras en el enrojecimiento o la amarillez de la piel.

Los científicos destacaron en sus conclusiones que este efecto podría ser usado como una herramienta motivacional en la intervención dietética.

