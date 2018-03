Frida Kahlo le roba atención, y propina críticas, a Theresa May Agencias / La Verdad Noticias. La primera ministra británica, Theresa May, clausuró ayer el congreso anual del Partido Conservador en Manchester. Durante su discurso, la líder tuvo varios ataques de tos a causa de un resfriado, pero ese no fue el detalle que más llamó la atención.

Sacude a las redes Medios británicos recogieron las críticas que su elección estilística recibió en redes sociales, donde algunos aseguraron que la artista, que se interesó por cuestiones de género, clase y raza hubiera rechazado que la primera ministra llevara ese brazalete. "Como castigo divino por la apropiación cultural, Theresa May cae en la maldición de la feminista, comunista y artista Frida Kahlo. 2017". https://twitter.com/Histreepix/status/915591674692341760 "Theresa May lleva un brazalete del icono político marxista Frida Kahlo y casi se ahoga hasta morir. ¿Coincidencia? No lo creo". https://twitter.com/frankieleach97/status/915550200348979200 "Guau. Realmente pensé que lo del brazalete de Frida Kahlo era una broma con Photoshop. ¡No lo es!". https://twitter.com/gnorthfield/status/915580449346527233 A muchos les llamó la atención que luciera esta joya de una artista situada en el punto opuesto del espectro político: Kahlo fue comunista e incluso tuvo un breve romance con el revolucionario ruso León Trotski. La pulsera estaba compuesta por varios rectángulos con distintas imágenes de la artista mexicana Frida Fahlo El brazalete que eligió para la ocasión atrajo más miradas y titulares.