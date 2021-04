Fresas: ¿Por qué les salen insectos cuando las remojas en agua con sal?

Recientemente los internautas se volvieron a preguntar qué hay con los insectos que emergen de las fresas cuando se les sumerge en agua con sal, y es que varios videos sobre el tema se han hecho viral y han dejado a muchos con ganas de devolver el estómago, pero ¿qué tan real es esto?, pues para disipar la duda un tecnólogo de los alimentos ha descifrado el misterio en un ¡hilo de Twitter!, y todo parece que es cuando están infestadas de huevos de animales poco ¡deseables!

¡Por esto les salen insectos a las fresas!

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Miguel Ángel Lurueña, asegura que los insectos que salen de las fresas cuando estas se remojan en agua con sal, aparecen porque hay animales que pudieron en estas sus huevos, generalmente cuando esta fruta está muy dañada o madura, y no, no es peligroso.

Las fresas pueden tener larvas de insectos. Foto: consent.yahoo.com

De acuerdo con Miguel Ángel Lurueña, que les salgan larvas a tus fresas luego de ponerlas en agua con sal no es necesariamente muy frecuente, y es que estas surgen luego de que los huevos eclosionan al interior de estas frutas, ya que las siguientes acciones lo evitan:

Evitar la sobremaduración de las fresas

El descarte de frutos dañados

La colocación de trampas

El uso de insecticida

La inspección de las frutas recolectadas

El retiro de frutos afectados

El experto, aseguró que aquellos insectos que infectan a las fresas con sus huevos son generalmente moscas, y que suele dejar visiblemente una marca de que lo ha hecho, de ahí que es fácil descartar estas frutas en mal estado antes de que el consumidor las adquiera.

También señaló que los insectos que se han visto en los vídeos son generalmente miriápodos, cuya especie es la de los ciempiés, ¡de terror!

En La Verdad Noticias recalcamos que Miguel Ángel Lurueña, señaló que la presencia de estos insectos solo se da en frutas en mal estado y que no es siempre, además de que en caso de que te comas algunas con estos no te hará daño, pues no es peligroso, así que, si quieres evitar tienes que leer Fresas: 6 trucos para hacer que esta fruta dure más tiempo, y si lo consigues a la perfección, pues entonces es momento de hacer un Brazo gitano de fresa, el delicioso postre que tienes que probar ¡ya!

