Frases que tu pareja te dice cuando ya no está enamorado de ti

La mayoría de las veces cuando tu pareja ya no está enamorado de ti, suele perder poco a poco el interés en ti, de tal manera que ya no se preocupará tanto por lo que hagas, pienses u opines con o sin él, pero una de las cosas donde puedes darte cuenta si te ama o ya no es en la manera de cómo se expresa y si dice las siguientes frases definitivamente ya no siente nada por ti, ¡pon mucha atención!

Recuerda que cuando una persona está enamorada inhala amor y exhala amor hasta en el último suspiro, además su forma de expresar delata lo que siente por su pareja y no hay necesidad de que lo grite tanto, te trata bien, se preocupa por ti y te da lo mejor de su persona, pero cuando el amor se acaba, muchas veces tu pareja te puede decir lo siguiente.

Frases que te dirá cuando ya no te quiere

“Si no te gusta, ve y búscate otro”

Esta es la típica frase de un hombre cuando está enojada, pero ya te está avisando que no te soporta más, también expresa que está viendo tus defectos.

“¿Yo? Siempre me echas la culpa de todo”

Esta frase definitivamente te la dice cuando la relación ya es un poco toxica a tal grado de que puede hacerse la víctima y no te pedirá disculpas de nada, además te hará sentir como si tú fueras la única culpable de todo sin que él se atreva a aceptar sus errores.

“No quiero hablar”

Si tu pareja se niega a hablar sobre algún tema, quiere decir que no le interesa arreglar alguna discusión o seguirte en algún tema, la mayoría de las veces pasa cuando ya están hartos y no saben cómo decirlo.

“Haz lo que quieras”

Esta frase demuestra que es indiferente a tus acciones, que ya no le importa ni en lo más poco lo que tú quieras hacer, si te lo dice muy seguido es porque ya no siente amor por ti.

