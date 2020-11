Frases que podrías estar diciendo, pero ¡Son transfóbicas!

Listado de frases transfóbicas. Foto:International Journalists

La terminología transgénero está en constante evolución y expansión, por lo que es importante estar al tanto para evitar decir algo incorrecto o hiriente a una persona trans. Sigue leyendo para conocer cuáles son estas frases.

A continuación La Verdad Noticias te comparte una lista de las frases que deberías cuidar no decir con personas transgenero, y para conocer más sobre las diferencias o el significado de la comunidad LGBT+, visita nuestro contenido.

Frases transfobicas

"Biológicamente femenino" o "biológicamente masculino"

Referirse a alguien como "biológicamente" femenino o masculino puede invalidar el género de una persona trans porque implica que, de hecho, no es el género con el que se identifica.

En cambio, decir que a alguien se le asignó un hombre al nacer o una mujer que se asignó al nacer es mejor. Reconoce que, al nacer, se nos asignan géneros decididos por nuestros genitales, en lugar de nuestra identidad de género real.

Comunidad transgénero. Foto: Viaje Jet

"Operación de cambio de sexo"

Preguntarle a una persona trans si ha tenido una operación de cambio de sexo no es la terminología correcta. Hay una variedad de cirugías de afirmación de género que una persona trans puede elegir durante su vida.

Estos incluyen cirugía superior y cirugía inferior. El historial médico de una persona transgénero no dice nada sobre su transidad , por lo que es mejor no preguntar a menos que una persona ofrezca ese tipo de información.

"¿Estás completamente en transición?"

De manera similar, preguntar si alguien está "en plena transición" o si está planeando una "transición" implica que una persona transgénero no es válida a menos que tenga procedimientos de afirmación de género.

"¿Es preoperatorio o postoperatorio?"

También es ofensivo presionar a una persona transgénero para que se haya sometido o no a cirugías de afirmación de género preguntándole si es "preoperatoria" o "posoperatoria". Preguntar sobre el historial médico de alguien no le dirá "cuán transgénero" es una persona.

"Necesitas disforia para ser transgénero"

La disforia de género es la sensación de que su cuerpo no se ajusta a su identidad de género. Decirle a una persona trans que no parece tener disforia de género externa es presuntuoso. También implica que las personas trans deben sentirse de cierta manera sobre su cuerpo para ser trans.

"No te ves transgénero"

Decirle a una persona trans que no "parece trans" no es un cumplido. No se puede asumir la identidad de género de una persona en función de su apariencia.

El hecho de que una persona se maquilla o se vista de una manera que usted considera femenina no significa que no sea un hombre trans, y solo porque una mujer trans se está vistiendo con masculinidad no la convierte en un hombre.

"Él / ella" o "eso"

Ella / él, ella-hombre y eso son frases despectivas que pueden ser extremadamente hirientes para las personas transgénero.

"Transexual" o "travesti"

Transexual y travestido son términos obsoletos para referirse a las personas transgénero que han caído en desgracia entre las personas trans. Ambos están mal vistos ahora porque se usaron para patologizar el ser trans y se refieren a ser trans como una enfermedad mental.

TE PUEDE INTERESAR:Primera presentadora de noticias transgénero de Bolivia pone los temas LGBTQ al frente

Estás son las 5 vacunas de todos los tiempos que siguen salvando vidas ������⚕️��������https://t.co/1C4G53uWRg — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 29, 2020

"¿Cuál es tu nombre real?"

Preguntar por el "nombre real" de una persona o el nombre que le dieron al nacer es algo personal para una persona trans. Muchas personas trans se refieren al nombre que se les asignó al nacer como su nombre muerto porque no lo comparten y nunca lo usan.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.