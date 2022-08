Frases para tener una actitud positiva ante la vida

Se necesita una buena actitud para poder enfrentar los retos y obstáculos que se presentan en la vida cotidiana.

Además, con el paso del tiempo esta se convierte en una filosofía de vida que te ayudará como aliento cuando más lo necesites.

En La Verdad Noticias te compartimos algunas frases que te servirán como inspiración para cuando te falte una buena actitud.

¿Por qué es necesario una buena actitud?

Una buena actitud es una herramienta para la vida.

Una actitud positiva trae muchos beneficios para tu salud mental, tanto con el amor propio, incluso se considera que las personas con este tipo de motivación son más felices.

Por ejemplo, los expertos explican que una buena actitud te ayuda a mantener una mejor relación contigo mismo y con los demás, además se adquiere una mayor capacidad de disfrute.

Es común que la persona positiva contagia mucha energía hacia sus seres queridos, conservan el optimismo, se enfocan en la solución no en el problema; por lo tanto consiguen sus objetivos y son más exitosos.

Frases para tener una mejor actitud

Frases para una actitud positiva.

“Donde una puerta se cierra, otra se abre” (Miguel de Cervantes).

“La vida es un naufragio, pero no debemos olvidar cantar en los botes salvavidas” (Voltaire).

“Encontrarás significado en la vida si lo creas” (Osho).

“Cambia tus pensamientos y cambia tu mundo” (Norman Vincent Peale).

“Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia la forma en que piensas sobre ello” (Mary Engelbreit).

“Ama la vida que tienes para poder vivir la vida que amas” (Hussein Nishah).

“La forma más común en que la gente renuncia a su poder es creyendo que no tiene ninguno” (Alice Walker).

“El optimismo es la fe que conduce al logro; nada puede realizarse sin esperanza” (Helen Keller).

“Una actitud positiva causa una reacción en cadena de pensamientos positivos, eventos y resultados. Es un catalizador, y provoca resultados extraordinarios” (Wade Boggs).

“Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado” (George Halas).

“Cambia el juego, no dejes que el juego te cambie” (Macklemore).

“La confianza refuerza la capacidad, duplica la energía, fortalece las facultades mentales y aumenta el poder” (Roger Fritz).

“Si la oportunidad no llama, construye una puerta” (Milton Berle).

“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito” (Aristóteles).

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace” (Jean Paul Sartre).

“Nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros” (John N. Mitchell).

“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con lo que pasará, mientras otras hacen que suceda” (Michael Jordan).

“Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo” (Mohandas K. Gandhi).

“El fracaso es una buena oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia” (Henry Ford).

“Nunca verás el arcoíris si siempre estás mirando hacia abajo” (Charles Chaplin).

“Si no consigues todo lo que quieres, piensa en las cosas que no quieres y que no consigues” (Oscar Wilde).

“No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió” (Gabriel García Márquez).

Ten una actitud positiva ante la vida con estas frases.

