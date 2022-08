Frases para cultivar tu amor propio

El primer amor que debemos de tener es con nosotros mismos, por ello hay que reforzarlo todos los días, sin falla y sin falta.

Y una de las mejores formas para cuidar el amor propio es por medio de frases bonitas, palabras de aliento que reconozcan tu valor como persona.

La importancia del amor propio

Cultiva tu amor propio.

El amor propio es una de las cosas más necesarias en la vida pero también una de las más complicadas de hacer con constancia; porque no es un camino lineal, tendrás altas y bajas que superar.

En la parte amorosa, la estima propia es muy importante porque nos llevará a entablar vínculos más sanos, responsables y reales con otras personas, tanto con la familia, los amigos y la pareja.

Otro de los problemas que nos trae tener una mala relación con nosotras mismas es que entras en malos hábitos difíciles de romper.

Por ejemplo, comienzas a hablarte mal e invalidar tus sentimientos y pensamientos importantes para tu persona, pensando que no son tan buenos como los de los demás.

También, pasas a una fase muy peligrosa en donde crees todo lo que dicen de ti y mides tu valor a través de las opiniones ajenas; eso te dará una falsa imagen de ti.

Las inseguridades ganan terreno en tu mente, exigiéndote demasiado y de forma no saludable; no reconoces tu valor y piensas que no eres suficiente.

Si percibes algunos de estos puntos en tu vida, es momento de reconciliarte contigo misma y comenzar a aceptarte tal cual eres.

Frases que cultivan el amor propio

El amor propio genera bienestar.

"Sé fiel a lo que existe dentro de ti". André Gide.

"Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido". George Eliot.

"Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida". Oscar Wilde.

"Como te amas a ti misma es como enseñas a otros a amarte". Rupi Kaur.

"Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero". Charles Bukowski.

"La autoestima baja es como conducir por la vida con el freno de mano puesto". Maxwell Maltz.

"La peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo". Mark Twain.

"Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento". Eleonor Roosevelt.

"Si no ves tu propio valor, elegirás a personas que tampoco lo ven". Mandy Hale.

"Quién mira afuera, sueña: quién mira adentro, despierta". Carl Gustav Jung.

"Querer ser alguien más es malgastar la persona que eres". Marilyn Monroe.

"Si eres tú mismo y lo expresas; la gente te admirará por eso". Demi Lovato.

"La relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo". Steve Maraboli

"Hazte una promesa a ti mismo en este momento: declara que eres digno de tu tiempo y energía". Deborah Day.

"Tú mismo, tanto como cualquier otro ser en el universo entero, mereces tu propio amor y afecto". Buda.

"El amor es una cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas". Louise L. Hay.

"Lo mejor del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo". Michel de Montaigne.

"Atiéndete a ti mismo de la misma manera que atiendes a tus flores. Sé amable, cuidadoso, permanece vibrante y florece sin vergüenza". Minaa B.

"El amor propio es el elixir de un corazón inmortal". Amy Leigh Mercree.

"Nuestro primer y último amor es el amor propio". Christian Nestell.

"Una persona aprende a amarse a sí misma a través de los simples actos de amar y ser amado por otra persona". Haruki Murakami.

"A medida que empecé a quererme, dejé de ansiar tener una vida diferente, y pude ver que todo lo que me rodeaba me estaba invitando a crecer. Hoy en día lo llamo madurez". Charles Chaplin.

"Un amor propio bien ordenado, es justo y natural". Tomás de Aquino.

"Ama a tu vecino, sí. Pero ámate a ti mismo primero". Solange Nicole.

"La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes". Arthur Schopenhauer.

"La soledad se admira y desea cuando no se sufre, pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente". Carmen Martín Gaite.

"El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él". Miguel de Unamuno.

Fortalece tu amor propio.

