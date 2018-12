Frases más famosas de la inteligente Lady Di.

Diana Frances Spencer, mejor conocida como la Princesa Diana o Lady Di, en vida fue mujer profundamente admirada por miles de personas, pues realizó labores hermosas que estaban enfocadas en ayudar a las personas.

Diana de Gales.

A fines de la década de 1980, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalái lama o la madre Teresa de Calcuta y también presidió numerosas fundaciones benéficas.

Se involucró con diversas causas, entre ellas la de pacientes con sida, ancianos y personas con adicciones, con lepra y con problemas diversos de salud. Su último compromiso de esta índole tuvo que ver con la erradicación de las minas antipersonales.

Pocos días antes del accidente que le causó la muerte, visitó Bosnia, como parte de la Red de Sobrevivientes de Campos Minados, y se estima que su participación determinó varias acciones en contra del uso de este tipo de armamento.

Definitivamente fue una mujer ejemplar y como un ejemplo de vida, hoy te daremos a conocer algunas de las frases más famosas.

1. “Llevar a cabo un acto de bondad al azar, sin ninguna expectativa de recompensa, con la certeza de que un día alguien podría hacer lo mismo para usted”.

2. “El mayor problema en el mundo de hoy es la intolerancia. Todo el mundo es tan intolerante con los demás”.

3. “Nada me hace más feliz que intentar ayudar a los más débiles y vulnerables de la sociedad. Si alguien que precisa de mí, me llama, voy a su encuentro no importa donde este. Me gusta tocar a las personas, es un gesto que me nace naturalmente, no es premeditado, brota del fondo de mi corazón. Nunca me consideré a mí misma como la reina de mi país. Me gustaría ser la reina en el corazón del pueblo”.

4. “Si encuentras a alguien que amas en la vida, entonces aférrate a ese amor”.

5. “Me gustaría ser la reina en los corazones de la gente, pero yo no me veo siendo la reina de este”.

6. “Nada me trae más felicidad que tratar de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. Es un objetivo y una parte esencial de mi vida, una especie de destino”.

7. “La amabilidad y el cariño de las personas me han llevado a través de algunos de los momentos más difíciles, y siempre su amor y afecto han facilitado el viaje”.

8. “Quiero que mis hijos tengan una comprensión de las emociones de la gente, sus inseguridades, la angustia de las personas, sus esperanzas y sueños”.

9. Vivo por mis hijos, estaría perdida sin ellos”.

10. “La vida es solo un viaje”.

11. “Hay que dejarse guiar por el corazón, no solo por la cabeza…Mi padre me enseñó a tratar a todos por igual y espero que William y Harry sigan mi ejemplo…Que traten de entender las inseguridades, emociones, angustias, sueños y esperanzas de los más necesitados”.

12. “La felicidad es la conjunción de muchas cosas. Se es más feliz en la medida en que se consiguen”.