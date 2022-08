Frases del papa Francisco a los jóvenes

El papa Francisco tiene muy presente a los jóvenes, es por eso que durante sus años de papado les ha compartido una incontable cantidad de pensamientos, frases y filosofías de vida basadas en la religión y en el bienestar de los hijos de Dios.

Del mismo modo, él piensa que son una clave principal para que el mundo se vuelva a levantar poco a poco pues son ellos los que tienen la fuerza, el entusiasmo y la pasión de la cual en ocasiones los adultos ya no poseen.

#OremosJuntos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, el valor de la fe y la dedicación al servicio. #IntencionesdeOración pic.twitter.com/zDBTMBATht — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 3, 2022

El papa Francisco siempre ha invitado a jóvenes a levantarse y cambiar el mundo, es por ello que el 3 de mayo de 2022, el papa Francisco le dedicó algunas frases a los jóvenes en su video titulado “Por la fe de los jóvenes”, éstas son:

“Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra Madre, María”.

“Ustedes, los jóvenes que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo y arriésguense”.

“No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos”.

“Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio”.

El papa Francisco defiende la vida, sobre todo la de aquellos que aún no tienen voz y voto, es decir, los que están por nacer.

Algunas de sus filosofías de vida hablan sobre cómo no considera que el aborto sea progresista y que no se debe de esperar que la iglesia cambie su postura, sin embargo, también acepta y expresa que como seres humanos no hemos hecho mucho por acompañar a las mujeres en situaciones difíciles y de dolor cuando crecen en ellas seres procreados a raíz de la violencia.

En una ocasión, el sumo pontífice clamó desde su balcón en el Vaticano la siguiente frase: "¿Soy una persona alegre, que sabe transmitir la alegría de ser cristiano? ¿O no tengo la alegría de la fe? Los demás pueden decir: si la fe es tan triste, tal vez es mejor no tenerla".

Del mismo modo,el papa Francisco también piensa que lo que verdaderamente trae felicidad no es el poder, ni el dinero ni los placeres efímeros de la vida, sino el amor.

