Las frases de Navidad permiten a las personas expresar con unas cortas palabras los buenos deseos para estas épocas de dar y recibir amor, te traemos una gran variedad de frases para que elijas tus favoritas y las compartas.

La navidad tiene como objetivo dar y recibir amor, los momentos en familia y las tradiciones son espacios para alimentar el espíritu y disfrutar de los pequeños y valiosos detalles de la vida como lo son las frases de Navidad.

A continuación La Verdad Noticias te comparte los más bonitos mensajes y frases de Navidad para enviar a tus seres queridos y desearles lo mejor de esta época.

Frases de Navidad cortas

Algunas frases de Navidad cortas que puedes enviar son:

El espíritu de la Navidad ya ha llegado a mi casa, que está hermosa y preparada para recibir visitas, aquí te espero y… ¡felices fiestas!

Que en navidad el niño Jesús te regale un hogar repleto de risas, salud inquebrantable y muchas bendiciones.

La navidad es época de amor, reencuentro y mucha felicidad. ¡Felices fiestas!

Siento la Navidad en mi corazón, que se llena de felicidad y de amor. ¡Felices fiestas!

En esta navidad canta, baila, abraza fuerte y no te olvides de sonreír, pues esta es época de alegría.

Si quieres regalar algo en navidad, regala paz y buenos deseos a todos los que te rodean.

Mis mejores deseos para ti y para los tuyos, y que podamos seguir cerrando años de amistad juntos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Que la magia y la belleza de estos días se contagie al resto del año. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Hoy la estrella de Belén resplandece en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad!

Que el niño Dios haga resplandecer el amor, la unión y la paz. ¡Feliz Navidad a todos!

Te mando mis mejores deseos en esta navidad y que la esperanza esté siempre en tu corazón.

Que tengas una linda víspera de navidad, y el Niño Jesús oiga todos tus deseos. ¡Felices fiestas!

Mirar atrás, darte cuenta de todo lo que conseguiste, y también de lo que perdiste, forma parte, sin duda, de estas fechas. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Frases de Navidad para amigos

Frases para amigos de Navidad

Desea una Feliz Navidad o Felices fiestas a tus amigos con estas frases:

Que la magia de la navidad invada tu corazón y disfrutes estas fiestas como en la niñez.

Una Navidad sin amigos no tendría sentido, ¡felices fiestas a todos!

La Navidad hace que todos brillemos más y puede hacernos sacar la mejor versión de nosotros mismos.

Otro año más para coleccionar momentos mágicos y recordar tiempos pasados. ¡Feliz Navidad, amigo!

El mejor regalo de cada Navidad es estar al lado de amigos como vosotros. ¡Felices fiestas!

Reunirme con mis amigas en Navidad, es una de las cosas que me gusta más. ¡Felices fiestas!

El regalo que le he pedido a Papa Noel es que el año que viene tenga muchos más momentos con mis amigas. ¡Feliz Navidad, chicas!

¡Queridos amigos! Les deseo días muy prósperos y llenos de sorpresas en esta época tan linda. ¡Feliz navidad!

Llegó el momento más esperado del año, les deseo unos días súper natalicios y unas felices fiestas. ¡Feliz navidad, amigos!

Frases de Navidad en inglés

Frases en ingles de Navidad

Estas son algunas expresiones en inglés para desear una feliz navidad:

I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year:

Te deseo Feliz Navidad y próspero año Nuevo.

A merry Christmas for everybody, a Happy New Year for all the world!

Una feliz navidad para todos y ¡un feliz año nuevo para todo el mundo!

May your Christmas be wrapped in happiness and tied with love.

Que tu navidad esté envuelta en felicidad y atada con amor.

My sincere wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year to you and your family.

Mis sinceros deseos de una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo para ti y tu familia.

May all your days be happy and bright and may all your Christmases be white.

Que todos tus días sean felices y brillantes y todas tus navidades blancas.

Best wishes for a Happy New Year filled with health, happiness and success.

Mis mejores deseos para un Año Nuevo lleno de salud, felicidad y éxito.

Merry Christmas, and may this New Year bring you joy and laughter. To be happy is the greatest wish in life.

Feliz Navidad, y que este Año Nuevo te traiga alegría y risa. Ser feliz es el mejor deseo en la vida.

Elige tus mejores frases de Navidad y envíala con sinceridad a tus seres queridos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!