Frases de Corpus Christi que santos hablaron y reflexionaron sobre el milagro

Frases de Corpus Christi: El pasado 3 de junio de 2021 se llevó a cabo el Corpus Christi o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. La cual se trata de una celebración católica para honrar el santo sacrificio y La Verdad Noticias ha dado a conocer cual es su principal objetivo.

En el caso de México esta celebración se realiza el jueves siguiente a la octava de Pentecostés, fecha que se toma después de la reforma litúrgica del Concilio de Vaticano II.

Así mismo, a lo largo de la sección de Estilo y Vida se ha dado respuesta a preguntas como ¿Qué se hace en el día de la fiesta de Corpus Christi? por lo que ahora te dejaremos una serie de frases de Corpus Christi al respecto.

Frases de Corpus Christi

Frases de Corpus Christi que buscan proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.

De acuerdo a la fe católica han sido innumerables los santos que reflexionaron y predicaron sobre el milagro y de hecho celebran en la misa de Corpus Christi, por lo que te dejamos 20 frases de Corpus Christi pronunciadas por diferentes santos sobre la Eucaristía.

Para comenzar las frases de Corpus Christi dichas por santos comencemos con San Agustín: “Siendo Dios omnipotente, no podía dar más; siendo muy sabio, no supo dar más; y siendo muy rico, no tenía nada más para dar”.

Santa Catalina de Génova: “El tiempo que pasó frente al Sagrario es el mejor tiempo empleado de mi vida”.

San Felipe Neri: “La devoción al Santísimo Sacramento y la devoción a la Santísima Virgen son, no lo mejor, sino el único medio de preservar la pureza. Solamente la comunión es capaz de conservar un corazón puro a los 20 años. No puede haber castidad sin la Eucaristía”.

Santa Teresita del Niño Jesús dijo varias Frases de Corpus Christi una de ellas fue: “No es para quedarse en una ámbula de oro que Jesús desciende todos los días del cielo, sino para encontrar otro cielo, el de nuestra alma, donde encuentra sus delicias”.

Santa María Magdalena de Piazzi: “Los minutos que vienen después de la comunión son los más preciosos que tenemos en nuestra vida; los más adecuados de nuestra parte para entendernos con Dios y, por parte de Dios, para comunicarnos su amor”.

Llegada a la cuarta parte de las frases de Corpus Christi está la que dijo San Alfonso de Ligorio: “Ten la seguridad de que de todos los instantes de tu vida, el tiempo que pases frente al Divino Sacramento será lo que te dará más fuerza durante la vida, más consuelo en el momento de la muerte y durante la eternidad”.

San Juan Bosco: “Nunca omitas la visita al Santísimo Sacramento todos los días, aunque sea muy breve, pero siempre y cuando sea constante”

San Gregorio Nacianceno: “El Santísimo Sacramento es fuego que nos inflama de modo que, retirándolo del altar, esparzamos tales llamas de amor que nos hacen terribles al infierno”.

San Juan Crisóstomo: “La Eucaristía nos da una gran inclinación hacia la virtud, una gran paz y facilita el camino de la santificación”.

Santa Teresa de Ávila: “No desaprovechemos tan gran oportunidad de negociar con Dios. Él [Jesús] no suele pagar mal el hospedaje si lo recibimos bien”.

Entre las frases de Corpus Christi no puede faltar la que dijo San Bernardo de Claraval: “Sabes, oh cristiano, que más merece escuchar con devoción una sola misa que repartir todas las riquezas entre los pobres y peregrinar por toda la tierra”.

Santo Cura de Ars: “Si supiéramos el valor del Santo Sacrificio de la Misa, qué celo no tendríamos en asistir a ella”.

San Pedro Julián Eymard también dijo una de las frases de Corpus Christi más emblemáticas: “Queriendo unirse con cada una de nuestras almas, (Jesús) instituyó la Eucaristía, donde, cada día, se celebra su boda con el alma cristiana”.

San Francisco de Sales: “Dos clases de personas deben comulgar frecuentemente: las perfectas para mantenerse perfectas y las imperfectas para alcanzar la perfección”.

San Cirilo: “No duden si es verdad o no, más acepta con fe las palabras del Salvador; puesto que Él es la Verdad, no miente”.

San Jerónimo: “Nuestro Señor nos concede todo lo que le pedimos en la Santa Misa: lo más importante es que aún nos da lo que ni siquiera pensamos en pedirle y que, sin embargo, es necesario para nosotros”.

Otra de las frases de Corpus Christi que ha dicho un santo fue San Vicente Ferrer que mencionó: “Hay más beneficio en la Eucaristía que en una semana de ayuno de pan y agua”.

San Buenaventura: “Aunque se acerquen con frialdad, confiando en la misericordia de Dios”.

Santa Teresita del Niño Jesús: “Cuando el diablo no puede entrar con el pecado en el santuario de un alma, al menos quiere que esté vacío, sin dueño y apartado de la comunión”.

Para finalizar la serie de frases de Corpus Christi dichas por santos tenemos la que dijo San Pío X, quien fuera el Papa 257.º de la Iglesia católica entre agosto de 1903 y agosto de 1914.

“La devoción a la Eucaristía es la más noble de todas las devociones, porque tiene al mismo Dios por objeto; es la más saludable porque nos da al mismo autor de la gracia; es la más suave, porque el Señor es suave”.

Frases de Corpus Christi reflexivas sobre la eucaristía

Algunas frases de Corpus Christi son reflexivas, las cuales te dejamos a continuación.

Antes de mencionar las frases de Corpus Christi te dejamos un dato curioso. El Corpus Christi es una frase en latín que significa el cuerpo de Cristo, pero también conocido como Corpus Domini.

“Jesús, estamos agradecidos por el regalo que nos diste y la forma en que nos enseñas a vivir para los demás. Feliz día de Corpus Christi, espero con ansias la eucaristía”.

“El Señor Jesucristo le proporciona fuerza y prosperidad tanto divina como física para que le dure el resto de su tiempo en la tierra. ¡Feliz día de Corpus Christi!”.

“Es mi deseo que el amor de Dios y Jesucristo sean sus compañeros más cercanos durante y después de este Corpus Domini. ¡Hora de la eucaristía, disfrute!”.

“Que el amor de Cristo llene tu hogar y tu vida y haga que cada día libere innumerables bendiciones para ti. Le deseo un feliz Corpus Domini”.

“La Eucaristía es una cita con Dios, en ese pan, en ese vino, para siempre”.

“La Eucaristía junto a la Virgen deberían ser las columnas que nos sostienen todos los días”.

“La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios”.

Recordemos que el Corpus Christi es una solemnidad litúrgica de rito latino que celebra la tradición y la creencia en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y su presencia real en la Eucaristía. A menudo se celebra el jueves después del Domingo de la Trinidad.

Para finalizar la información sobre las frases de Corpus Christi, tenemos la última para meditar “La Eucaristía no es un premio para los Santos, sino que es el alimento para los débiles que buscan a Jesucristo ...para que lo puedan encontrar”, la cual fue dicha por el Papa Francisco.

