Frases LGBT de famosos e imágenes para celebrar el orgullo ¡Love is love!

El mes del orgullo es el mejor momento para conmemorar la libertad, y para ello pueden ser de ayuda algunas frases LGBT para compartir en redes sociales y visibilizar lo que muchas personas aún no han podido gritarle al mundo.

Junio ha llegado y con ello el mundo entero se ha unido a la celebración de la diversidad. En pleno año 2021, la lucha de millones de personas por el reconocimiento de sus identidades sigue siendo una de las causas más importantes de la humanidad.

Más allá de cononcer y portar las banderas LGBT y su significado, quienes no pertenecen a la comunidad pueden ser aliadas y aliados del movimiento enviando el mensaje correcto en todos los espacios de convivencia.

La Verdad Noticias te comparte algunas palabras de apoyo en forma de frases LGBT para alzar la voz por quienes viven con miedo de ser quienes realmente son, para dar un paso más hacia el cambio.

Frases LGBT cortas

Frases para celebrar el mes del orgullo.

Algunas frases cortas para difundir el orgullo de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y del resto de la comunidad LGBT en habla hispana. Porque el amor no tiene género y la lucha de uno es la lucha de todos.

“Su amor no hace daño, tu odio sí”.

“No se trata de que seamos todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias”.

“El amor es demasiado grande como para que quepa en un armario”.

“Si es amor, no necesita explicación”.

“El amor nunca es un crimen”.

“El amor no viene con instrucciones”.

“El miedo es comportarse como si la verdad no fuera cierta”.

“Haz lo correcto sin esconderte más, anímate a marchar por la tolerancia, aceptación y comprensión”.

“Derrumba esas puertas del armario, ponte en pie y comienza a luchar”.

Imágenes con frases LGBT

Algunas palabras pueden ser suficientes para condensar el sentir de millones de corazones. La historia tiene una deuda con quienes han visto sus voces silenciadas, pero hoy más que nunca hay que reconocer la importancia de la salud sexual y la afirmación de género, y qué mejor que con estas imágenes.

Frases LGBT de famosos

Frases de gente famosa que apoyan a la comunidad LGBT.

La historia de la diversidad humana no sería la misma sin la representatividad de los famosos que apoyan a la comunidad LGBT, siendo o no parte de la comunidad. En esta lista encontrarás palabras de artistas, políticos y pensadores sobre la aceptación de todas las identidades de género, orientaciones sexuales y expresiones de género.

“He tenido que luchar para ser yo misma y para ser respetada. ¿Cómo se puede juzgar a una persona que ha nacido así? No estudié para ser una lesbiana. Nadie te enseña esto, yo nací de esta manera y lo soy desde el momento en el que abrí los ojos”. Chabela Vargas

“En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad: lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación". Simone de Beauvoir.

Solo puedo aconsejar a los homosexuales que salir del armario no será nunca una decisión que hayan tomado demasiado pronto”. George Michael.

“Estoy cansada de esconderme y cansada de mentir por omisión. He sufrido durante años porque tenía miedo de estar fuera del armario, pero hoy estoy aquí porque soy gay”. Elliot Page

“Cada vez que la gente se comporte como si las imágenes de los gais en los medios de comunicación pudieran influir a sus hijos para ser gais, les recordaré que los niños gais crecimos viendo solo a gente heterosexual en televisión”. Ellen DeGeneres.

“Creo que estar enamorada de mi novia es uno de los motivos por los que estoy tan feliz en estos días, y que esas palabras salgan de mi boca es un verdadero milagro”. Cara Delevingne.

“La homosexualidad en efecto no es ventaja alguna, pero no es nada vergonzoso, ni vicioso, ni degradante, simplemente no puede clasificarse como enfermedad”. Sigmund Freud.

“Al igual que ser una mujer, como ser una minoría étnica o tribal religiosa, ser LGBT no te hace menos humano” Hillary Clinton.

¿Conoces otras frases LGBT? ¿Cuál nos hizo falta? Queremos leer tus comentarios.