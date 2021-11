Foxy Eyes, el truco de belleza que hace triunfar a las Kardashian-Jenner

Además de ser una familia famosa y millonaria, el Clan Kardashian-Jenner destaca por tener un gran físico y una inigualable belleza, misma que logran resaltar con los increíbles tips de belleza que utilizan. El día de hoy te hablaremos del Foxy Eyes, una técnica que ayuda a tener una mirada de impacto, algo muy común entre estas socialites.

De acuerdo a información que circula en Internet, se le conoce como Foxy Eyes al tipo de ojos ligeramente rasgados. Hoy en día existen varias formas para adoptar este estilo, ya sea a través del maquillaje y la correcta aplicación del delineador o se puede recurrir a una cirugía estética, lo cual no suele ser la mejor opción de todas para muchos.

La diferencia en el rostro es abismal cuando se recurre al Foxy Eyes.

Sin embargo, hay una alternativa económica e indolora para lograr tener una mirada de impacto y presumirla en las redes sociales, esto en caso de que no seas un experto en el mundo del maquillaje. Si este es tu problema, recuerda que La Verdad Noticias te dio unos trucos para principiantes dados por una experta de belleza.

Tiktoker se hace viral por revelar "El secreto de las Kardashian"

A través de TikTok, la usuaria @pittybernad compartió una grabación, en la cual revela lo que ella considera “el secreto de las Kardashian”. Este truco es infalible para lucir una mirada de impacto sin tener que recurrir a una cirugía ni ser un experto en el maquillaje.

Este efecto se logra a través de unas bandas adhesivas transparentes que van pegadas a la sien y se esconden bajo el cabello, lo cual hará que nadie se de cuenta de que estás recurriendo a ellas para lograr un perfecto Foxy Eyes.

Cabe destacar que este producto fue lanzado hace varios años en Asia y se popularizó de manera inmediata en Europa y Estados Unidos. Hoy en día se pueden conseguir en tiendas de belleza a un precio accesible. Sin embargo, se recomienda no abusar de su uso, ya que el estirar la piel debilita los músculos del ojo, lo que provoca aparición prematura de arrugas.

¿Por qué se hicieron famosas las Kardashian?

Las Kardashian-Jenner son consideradas la familia más famosa del mundo entero en la actualidad.

La familia Kardashian-Jenner cobró fama a nivel internacional por exponer su vida privada en el reality show Keeping Up with the Kardashians para la cadena E!; tras 20 temporadas, el programa llegó a su fin el pasado 20 de junio. Sin embargo, hace unos meses anunciaron que se asociaron a Hulu para lanzar una nueva serie en el futuro.

