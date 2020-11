Formas fáciles para BAJAR DE PESO de inmediato, según investigaciones

Consejos para bajar de peso. Foto:TicBeat

Si finalmente está listo para bajar algunos kilos, puedes comenzar por implementar estas siete formas simples y efectivas de inmediato, todo de acuerdo con los últimos informes científicos.

Lo mejor de todo: ninguno de estos consejos requiere que adopte un plan de pérdida de peso complicado. Comprométase con ellos y seguramente verá resultados en muy poco tiempo.

Formas para bajar de peso

Beber agua

Beber suficiente agua es crucial para liberar todo el poder de su metabolismo. Según un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, después de beber aproximadamente 17 onzas de agua (aproximadamente dos vasos altos), las tasas metabólicas de los participantes aumentaron en un 30%.

Alimentos saludables

Es excelente comer una ensalada saludable llena de verduras de hoja verde y proteínas que fortalecen los músculos, pero no seas esa persona que come una ensalada que los hace ganar incluso las grasas trans de peso, y esto significa evitar cualquier aderezos para ensaladas altos en sodio, y calorías.

Come saludable para bajar de peso. Foto: El Confidencial

Toma un poco de té verde

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que junto con la cafeína, los compuestos de catequina en el té verde aumentan la grasa marrón saludable entre los participantes del estudio. Y cuanta más grasa marrón quema de calorías tenga un adulto, mejor.

Comer lento

Resulta que la mayoría de las personas comen muy rápido y muy pocas mastican la comida correctamente. Norma Lowe, nutricionista deportiva certificada y entrenadora de ejercicios con sede en la ciudad de Nueva York dijo que demasiadas personas comen tan rápido que no se dan cuenta de lo llenas que están y terminan comiendo en exceso.

Bajar de peso con la caminadora. Foto: Vix.com

Usar la caminadora

El movimiento es clave para bajar la grasa interna de su cuerpo, y le recomendamos que adopte cualquier plan de ejercicio de moderado a intenso que disfrute y cumpla, pero si está decidido a perder peso, según datos de la Universidad de Harvard que subirse a la caminadora es la quema de calorías más eficiente y asequible que puede hacer.

Coma más alimentos integrales

Comer alimentos integrales, sin procesar (frutas, verduras y granos básicos que contienen los mejores nutrientes y toda la gran fibra para regular sus niveles hormonales) es una de las formas más seguras de controlar su peso.

Elimina la soda y el alcohol

Beber un refresco carbonatado es una de las cosas menos saludables que se puede hacer con regularidad. En el caso del alcohol, reducirlo te hace instantáneamente más saludable en prácticamente todos los aspectos, y la pérdida de peso es simplemente el resultado. Si deseas conocer más consejos para bajar de peso, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

