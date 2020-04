Formas en la que tu pareja intenta someterte a través de los mensajes. (Foto cortesía as)

Pareja quiere someter en los mensajes: Dicen que una relación tiene diversos pilares en donde el respeto, la comunicación y la confianza son algunos de estos en una pareja, sin embargo con el paso del tiempo o al inicio de la relación estos no se llevan a cabo del todo o de plano no están presentes, siendo un foco alarmante cuando esta carece del primero.

Formas en la que tu pareja intenta someterte a través de los mensajes. (Foto cortesía NoticiasNet)

Identificar cuando quiere someterte en mensajes

Tras lo anterior y un claro de esto es cuando uno de los dos comienza a querer dominar o someter por medio de los mensajes, y aunque al inicio esto pueda justificarse como un juego al final de cuentas es una falta en la relación. Tras lo anterior es de suma importancia conocer algunas de las formas en las que estas actitudes se pueden llevar a cabo.

Así es, es de suma importancia poder conocer de qué forma quieren someterte o dominarte a través de los mensajes puesto que será más fácil que tu lo identifiques y puedas poner un alto, puesto que cuando no se sabe puede parecerte algo normal o parte del juego y no es así.

Bombardeo de mensajes

Si, aunque ya le explicaste que saldrás con tus amigos cuando no te encuentras con tu pareja te llena de mensajes para saber santo y seña: una cosa es que esté al pendiente de que llegues con bien y otra que quiera saber cada paso que estás dando.

Amenazas en los mensajes

En este aspecto buscan hacerte sentir mal cuando no les contesta al instante, te pueden decir que si no respondes ya no lo volverán a hacer o te hacen sentir mal porque no agradeces que se preocupan por ti: información Soy Carmín.

TE PUEDE INTERESAR: Cosas que toda pareja hace cuando está verdaderamente enamorada

Control en lo que haces

Hay quienes limitan lo que sus parejas ven en las redes sociales y también las suelen desanimar cuando quieren salir con sus amigas o desean estar en contacto con otras personas.