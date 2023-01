Formas comunes de sabotear una relación

Las relaciones deben nutrirse de la confianza y la constancia, no importa del tipo que sea. Específicamente cuando hablamos de dinámicas de pareja, es importante construir de la mano y en sintonía, de lo contrario no se puede avanzar ni compartir felicidad. Se trata de que haya disposición en ambos, que los dos trabajen por mantener las cosas sanas y en armonía y equilibrio.

Si algo no está funcionando, es importante verificar qué sucede y por qué, ya que hay personas que inconscientemente sabotean su relación de pareja y creen que es casualidad, la circunstancias o culpan a otros, cuando es posible que lo que está entorpeciendo la relación venga de su parte.

Es posible que se caiga en estas dinámicas sin querer, en un instinto de autocuidado quizá, que ni siquiera llevamos a la consciencia. Tal vez hay un antecedente de una mala relación, quizá hay mucha inseguridad o falta de confianza en uno mismo, o se cuenta con baja autoestima.

Estas conductas provocan dolor y dañan, en ese instinto de autoprotección se lastima al otro y se afecta la dinámica. Hoy en La Verdad Noticias te presentamos las tres formas más frecuentes de cómo las personas sabotean sus relaciones amorosas sin darse cuenta.

¿Cómo saber si saboteo mis relaciones?

Estás a la defensiva

Algunas personas reaccionan con negatividad y a la defensiva como forma de autosabotaje y muchas veces, esto es porque hay heridas o traumas del pasado que aún no sanan. Al recordar ese dolor, siempre están intentando defenderse, temiendo salir de nuevo lastimados.

Ese sufrimiento emocional o conflicto sin resolver es suficiente para ponerse a la defensiva incluso si parece que nada lo motiva, y por tanto, dificulta la relación. Puede sentirse como una barrera que no permite conexión ni que se conozcan bien.

Desconfianza

La desconfianza en una relación es una de las cosas que más provocarán que la dinámica termine por quebrarse. Aquellos que sabotean la relación no confían ni en sí mismos, así que se les dificulta comunicarse.

Toman una actitud vigilante, suspicaz y desconfiada y por eso no permiten que el otro se acerque lo suficiente.

Falta de habilidad para relacionarse

Debemos aprender a mantener una relación interpersonal. Las personas más aisladas e introvertidas pueden sufrir de su inhabilidad para mantener contacto. Los que sabotean las relaciones ni siquiera lo intentan. Puede que estén siguiendo patrones de conducta dañinos que complican las cosas.

¿Cómo dejar de boicotear mis relaciones?

Acepta esta parte de ti

El primer paso consiste en aceptarlo a través del autoconocimiento.

Identifica las raíces de las causas y analiza tus patrones de comportamiento

En segundo lugar, entender las causas de raíz evitará que continúes haciéndolo. La pregunta clave es ¿qué me lleva a actuar de esta manera?

Enfréntate a tus miedos

Es importante escuchar nuestras emociones, en concreto nuestros miedos. No podemos vivir anclados en el pasado.

Quiérete

Sé amable y cariñosa contigo. Quiérete y sé empática. No pienses que no mereces ser feliz o que es demasiado bueno para ser real. No te aferres a tus creencias limitantes.

Atrévete

Tírate a la piscina aunque duela. Es peor la sensación de fracaso que la de no haberlo intentado. Imagina cómo sería tener lo que realmente deseas, paso a paso. ¿Y si no sale bien? Pues, habrás sumado una nueva experiencia a tu vida. La vida es ensayo y error.

No te avergüences por pedir ayuda

Es importante pedir ayuda cuando la necesitemos, ya sea a amigos o profesionales. La atención profesional nos servirá para sanar esos traumas que muchas veces no somos capaces de afrontar en soledad.

