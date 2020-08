Florida liberará mosquitos modificados genéticamente para combatir el dengue y Zika

Ha sido una gran semana para los mosquitos Aedes aegypti, y no necesariamente una buena. Además de ganarse el jueves el apodo de "peor animal del mundo" en el Atlántico, el insecto pronto será el objetivo de una estrategia de eliminación en una etapa temprana en el sur de Florida que involucra mosquitos machos genéticamente modificados. ¿La meta? Reducir la población de mosquitos que causa 400 millones de infecciones en todo el mundo cada año.

El proyecto fue aprobado por el Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida esta semana, pocos meses después de que la empresa de biotecnología con sede en el Reino Unido detrás del plan, Oxitec, obtuviera un permiso de uso experimental de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. La "nueva herramienta prometedora", como la denominó la EPA en mayo, implica la liberación de grandes cantidades de mosquitos Aedes aegypti machos que han sido diseñados para producir únicamente descendencia masculina.

La importancia de ese hecho es que solo las hembras de Aedes aegypti muerden (un movimiento necesario para producir huevos). Así que los mosquitos machos modificados o "frankensquitos" como algunos los llaman están ahí simplemente para producir mosquitos más inofensivos. Con el tiempo, el proceso reduce la población de Aedes aegypti, lo que reduce la transmisión de infecciones que se propagan principalmente por ellos, como el virus del Zika, el chikungunya y, más recientemente en Florida, el dengue.

Kevin Gorman, director global de operaciones de campo de Oxitec, dice que el concepto es más simple de lo que parece. “Liberamos machos que salen a buscar hembras; y esas hembras salvajes, una vez apareadas por nuestros machos, no producen ninguna descendencia femenina ", le dice Gorman a Yahoo Life. "Así que esa es la forma en que controlamos a la población".

Gorman dice que Oxitec ha estado liberando mosquitos durante los últimos dos años en Brasil, donde ha llevado a una reducción del 95 por ciento en la población de Aedes aegypti.

El plan en los Cayos de Florida, dice, será de una escala mucho menor. Si bien algunas organizaciones de noticias escribieron el jueves que la compañía planeaba liberar “750 millones” de mosquitos transgénicos, Gorman aclara que el número es simplemente el límite establecido por la EPA. Oxitec planea equipar a los conductores técnicos en Florida con cajas que contienen miles, no millones, de mosquitos genéticamente modificados que se liberan por sí mismos.

Considerando que se trata de un estudio localizado a pequeña escala, Gorman dice que no es probable que tenga un impacto en la transmisión del virus, al menos no en este momento. Pero, en última instancia, ese es el plan. “Se trata de obtener otra herramienta en la caja de herramientas para que las autoridades de control de vectores puedan elegir cuál usar cuando se produzcan brotes”, dice Gorman. "Realmente se trata de estar preparado para eventos futuros".

Cuando se trata de prepararse para los brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, dice que Florida es el lugar de mayor preocupación en los EE. UU. “Es prácticamente la puerta de entrada de la especie a los EE. UU., El estado tropical más al sur de los EE. UU., Y como tal, es el que está más amenazado por estas enfermedades ”, dice Gorman. “Todos los años tiene algún nivel de transmisión de enfermedades”.

Los floridanos están luchando actualmente contra otro brote de dengue, un virus que fue eliminado de los EE. UU. En 1946 antes de regresar en la década de 1980. En 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron 1.183 casos en general. Florida no solo reportó la mayoría de los casos (371) sino que fue uno de los tres estados donde se reportó transmisión local, en lugar de transmisión relacionada con viajes.

Aunque muchos expertos consideran que la herramienta de Oxitec es una solución potencial interesante, no todos están de acuerdo. A raíz de la aprobación, muchos activistas ambientales y residentes se han manifestado expresando su preocupación por el impacto que pueden tener los insectos modificados genéticamente. Dana Perls, gerente del programa de alimentos y tecnología de la organización ambiental sin fines de lucro Friends of the Earth, dijo en un comunicado que el experimento "pondrá innecesariamente en riesgo a los floridanos, el medio ambiente y las especies en peligro de extinción".

Barry Wray, director ejecutivo de la Coalición Ambiental de los Cayos de Florida, dijo en otro comunicado que la junta de control de mosquitos estaba procediendo con un experimento que podría ser "perjudicial para la salud ambiental y la economía". También se opuso Jaydee Hanson, directora de políticas del Centro Internacional para la Evaluación de Tecnología y el Centro para la Seguridad Alimentaria, quien criticó el momento de la decisión.

"Con todas las crisis urgentes que enfrenta nuestra nación y el estado de Florida - la pandemia de Covid-19, la injusticia racial, el cambio climático - la administración ha utilizado dólares de impuestos y recursos del gobierno para un experimento de Jurassic Park", dijo Hanson en un comunicado de prensa.

"Ahora el Distrito de Control de Mosquitos del Condado de Monroe ha dado el permiso final necesario. ¿Qué podría salir mal? No lo sabemos, porque la EPA se negó ilegalmente a analizar seriamente los riesgos ambientales. Ahora, sin una revisión adicional de los riesgos, el experimento puede continuar”.

Aunque el experimento puede ser nuevo en suelo estadounidense, la EPA señala en su comunicado de prensa de mayo que pasó por una “evaluación exhaustiva” antes de que se le concediera permiso a Oxitec para probarlo. Esto incluyó la evaluación de riesgos de seguridad. "Dado que solo los mosquitos machos se liberarán en el medio ambiente y no pican a las personas, no representarán un riesgo para las personas", escribió la EPA. “También se prevé que no habrá efectos adversos para animales como murciélagos y peces en el medio ambiente”.

La herramienta había sido aprobada en 2016 por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que realizó un análisis exhaustivo de la tecnología y determinó que el riesgo de efectos adversos para las personas, los animales y el medio ambiente era "insignificante".

Gorman dice que las preocupaciones sobre la seguridad, basadas en la aprobación de la FDA y la EPA, así como en una década de experiencia con la herramienta, no están justificadas. “Nadie en Florida va a estar en riesgo de nuestros mosquitos, pero tienen un riesgo significativo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos”, dice Gorman. "Hemos liberado más de mil millones de mosquitos en los últimos 10 años en Panamá, Brasil, Gran Caimán y Malasia, y nunca hemos tenido un efecto adverso en los seres humanos, el medio ambiente o los animales".

Si bien, según los informes, los mosquitos se liberarán en 2021, no se han elegido ubicaciones exactas en los Cayos de Florida.